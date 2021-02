Tuiteros se enteraron que Giorgio Jackson deja el Congreso para estudiar y ardió Troya

Desde hace al menos tres años que hay cierta claridad de que Giorgio Jackson no iría a la reelección y que optaría por continuar con sus estudios en Inglaterra. Sin embargo, una reciente publicación de Ex-ante donde el columnista e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortúzar, cuestionó la decisión del parlamentario, bastó para que las redes sociales estallaran con fuerza contra el fundador de Revolución Democrática.

"Jackson no ha entendido el importante rol que le cabe o le cabía jugar como el representante más votado de su partido. Ha dejado que las cosas pasen frente a él como en un sueño", comentó Ortúzar.

Asimismo, aseveró: "Se va a ir a estudiar a Inglaterra un interesante programa de posgrado, pero dejando un partido en ruinas y mucha gente desilusionada. A veces da la impresión de que ya le aburrió la política, de que le incomoda su rol. Muchos desde distintas veredas, esperábamos más de él y de lo que podrían haber construido desde la izquierda joven. La utopía regresiva en la que terminaron, la UP de papel maché, es algo lamentable no sólo para ellos o la izquierda, sino para toda la política chilena".

Las declaraciones no pasaron desapercibidas, y rápidamente miles de usuarios salieron a reprochar la determinación del aún parlamentario.

Por qué Giorgio Jackson se va a estudiar a Inglaterra, que es un país capitalista y no va a estudiar a Cuba o Venezuela que tienen sistemas políticos y económicos como los que él aspira?

“Giorgio Jackson se va a Inglaterra dejando un partido en ruinas y mucha gente desilusionada” que pashiooo @GiorgioJackson te arrancas? Y porqué no te vas a Corea del Norte, Cuba, Venezuela a no nica cierto los progres de caviar, osea el debate con KAST COBARDE no va?

— AlexObserver14 (@Alex37334996) February 15, 2021