José Villagrán “El Gobierno sólo escucha cuando protestan quemando medio país”

Las entradas de Temuco estuvieron bloqueadas por un grupo de camioneros la semana pasada. Si bien fue una breve manifestación, es una señal: los camioneros dicen estar cansados del nivel de inseguridad en el país y necesitan respuestas. José Villagrán, presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), acusa que el presidente Piñera no está cumpliendo su juramento “porque tiene abandonado al país”.

¿Qué le están solicitando ahora al Gobierno?

— No es sólo este Gobierno. Ningún Gobierno ha cumplido. Tenemos una inseguridad que va creciendo cada día e impacta, por su violencia. A nuestros conductores les están disparando desde lejos. Ya no se puede trabajar y a eso hay que sumarle la pandemia. Los terroristas nos queman los camiones y los delincuentes nos roban los camiones y la carga.

¿La situación es generalizada u ocurre sólo en el sur?

— En todo el país. El Gobierno está sobrepasado.

¿Se ha avanzado algo desde la última paralización?

— En la única área en que hemos avanzado es respecto a la pandemia y los controles. Nosotros pedimos que se hicieran filas aparte a los camiones, para no perder horas detenidos y mezclados con vehículos particulares o de turistas. Nosotros tenemos tiempos de entrega que cumplir, para mantener abastecido al país. Y eso, se ha podido ir regularizando. Además, se tomaba la temperatura y nada más. Ahora estamos pidiendo que se dé urgencia a vacunar a los conductores también.

¿Los considera prioritarios?

— Nuestros choferes tienen contacto con muchas personas. Un día tenemos a un camionero en Temuco, al otro día está en Santiago, pasado mañana puede estar en Arica. Están en riesgo de poder contraer el virus.

¿Cómo evalúa las medidas que ha tomado el Gobierno en cuanto a seguridad?

— Pésimas. No sirven de nada. El Gobierno dice “se establece estado de Emergencia” o toque de queda y no se respeta nada. Y no controlan nada. A las 10 de la noche es el famoso toque, y usted puede andar a las 12, 1 o 2 de la mañana y nadie lo va a controlar.

Agencia Uno

¿No hay reforzamiento de carabineros o militares en la zona de la Araucanía?

— Sí, si hay. Y bastante. Pero sólo están ahí. No hacen mucho, porque después de actuar los pueden dar de baja. Nadie quiere hacer nada, porque se le quitó el piso a las policías. Este Gobierno está más centrado en lo político y los abandonó. Los policías no se van a arriesgar, porque también tienen que comer, pagar cuentas y mantener a sus familias. Si nos defienden y responden a los disparos, se arriesgan a que los den de baja y se quedan sin trabajo.

Vimos que criticó al Presidente por irse de vacaciones. ¿Qué mensaje le quiere enviar?

— Yo hace rato que le vengo diciendo al señor Presidente que él tiene que cumplir con su juramento. Dijo que haría respetar la Constitución. Él tiene deberes que cumplir. Nosotros los camioneros decimos que su juramento es falso. Es insólito. El Presidente se va de vacaciones teniendo problemas en todo el país. Como si no pasara nada. Y de paso, todo el Gobierno está de vacaciones.

¿Hay planes de movilización?

— La gente está desesperada. Y no sólo los camioneros. No se puede salir de la casa sin miedo a que te asalten, o te quiten el auto. Nosotros no podemos contener más a los choferes y dueños de camiones. Como dirigentes hemos hecho un esfuerzo para contener. Pero siguen sucediendo estas cosas. Si antes de marzo el Gobierno no pone orden a esta situación, no vamos a poder trabajar. ¿Y qué pasa si no trabajamos? No hay abastecimiento de Arica a Punta Arenas. Por eso, ojalá el Gobierno se de cuenta, y los otros poderes del Estado también. Hablan de la macrozona sur, pero esto pasa en todo el país. Lamentablemente si el Gobierno no hace algo, vamos a tener que guardar los camiones o ponerlos en la carretera y protestar. Parece que escuchan sólo cuando salen a quemar iglesias, a quemar el metro y a quemar medio país. Nosotros protestamos sin destruir y no han escuchado.