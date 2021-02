Cayeron los "Alegres Bandoleros": detienen a banda experta en "encerronas" a mujeres que lucía robos en redes sociales

Efectivos de Carabineros realizaron un exitoso procedimiento durante las últimas horas. Lograron la detención de "Los Alegres Bandoleros", banda delictual que se especializaba en "encerronas" a mujeres y que se jactaba de sus robos en redes sociales.

De acuerdo con información entregada por la institución, la detención se dio gracias a una investigación iniciada en 2020 a raíz de una serie de denuncias por el delitos de robo a vehículos mediante la modalidad de encerronas y portonazos en las comunas de La Florida y Peñalolén.

Producto de ello, un equipo especial del Departamento Encargo y Búsqueda de Vehículo de Carabineros, precedió a realizar análisis de videograbaciones, redes sociales, declaraciones de víctimas, logrando posicionar a una banda compuesta por adultos y menores de edad.

Participaron, según se precisó, en al menos seis ilícitos, afectando generalmente a mujeres. Con los antecedentes, se solicitó las órdenes de detención, entrada, registro e incautación.

Se precisó que los detenidos son: Tomás Arancibia Aguillar de 22 años, quien mantiene antecedentes policiales por delitos de robo con intimidación y robo en lugar no habitado; Diego Ignacio Gumera de 18 años, quien no mantiene antecedentes penales. Sólo registra reiteraciones por infringir el Art. 318 del C. P.: y el menor de 17 años de iniciales G. A. P. N., quien mantiene antecedentes policiales por delitos de receptación de vehículo motorizado y porte de elementos conocidos para cometer delitos.

En el marco del procedimiento, se incautó equipos celulares y prendas de vestir que los posicionan en los hechos investigados.