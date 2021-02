Proyecto Metanoia: tuiteros acusan que tienda de Vitacura vende productos de AliExpress hasta 50 veces más caros

Escándalo ha generado en las redes sociales el proyecto Metanoia, una tienda de ropa y accesorios acusada de vender productos de AliExpress hasta cincuenta veces más caro y bajo el concepto de “exclusivos”.

Varios fueron los tuiteros compararon fotografías de los productos del gigante de ventas chino con los de la tienda de la diseñadora Pola Thompson y que está ubicada en Alonso de Córdova en la comuna de Vitacura.

En los pantallazos que se publicaron, los usuarios denuncian que los productos son comprados a muy bajo precio para luego venderlos a un valor cuya ganancia es bastante elevada.

Por ejemplo, una cartera de mano "Malaquita Rubik" es ofrecida a $29.874 en AliExpress, mientras que en Metanoia su valor llega a los 122.500 pesos. "El problema no es que vendan cosas de aliexpress, si no que lo pasen como exclusivas de autor (y uno asuma que son de material bueno y no plástico)”, reclama una tuitera.

Pero lo más curioso, es que la tienda de Pola Thompson vende unos aros cuya descripción asegura que son "hechos a mano". La misma tuitera cuestiona que “dudo mucho que en China algo sea hecho a mano. Y ni siquiera cambiaron la foto. La audacia”.

En tanto, Pola Thompson, la diseñadora acusada de la excesiva reventa no quiso referirse al tema y solo envió una declaración a radio Bío Bío, asegurando que “nosotros no somos un bien de primera necesidad para los que sí creemos debe haber un precio justo. Debate, que hoy esta puesto en Proyecto Metanoia, un espacio y emprendimiento local, que celebra protege e impulsa el talento creativo”.

Y agregó que "por último if you don’t get it, don’t get it, es decir, si no lo entiendes, no lo compres".

#Metanoia incluso, agregaron en la descripción de los aros, que estaban ¡hechos a mano! Dudo mucho que en China algo sea hecho a mano. Y ni siquiera cambiaron la foto de aliexpress. La audacia pic.twitter.com/dQuchaGh8C — Carla D (@tipilli) February 11, 2021

#Metanoia otros aros, los heart of glass, que en la descripción dice que son hechos a mano…juzgue usted mismo pic.twitter.com/fCa6aTQEPA — Carla D (@tipilli) February 12, 2021