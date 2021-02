¿Pavimentando el camino a La Moneda?: Izkia Siches se posiciona entre los 100 líderes del futuro por "crucial" rol en la pandemia

Izkia Siches la sigue rompiendo. La presidenta del Colegio Médico no sólo se ha posicionada como una de las grandes figuras creíbles en medio de la pandemia en territorio nacional, sino que ahora, también su trabajo está recibiendo reconocimientos internacionales que dan que hablar.

Esta jornada la Revista Time publicó su edición especial centrada en los 100 líderes del futuro, en la que se reconoce a líderes emergentes "que están dando forma al futuro del entretenimiento, la salud, la política, los negocios y más".

Y en la publicación, Izkia Siches es destacada y elogiada ni más ni menos que por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet. En el escrito, la exmandataria asevera que con tan sólo 34 años, la actual titular del Colegio Médico "ya ha demostrado un liderazgo asombroso y un potencial enorme".

"En 2017, se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia nacional del Colegio Médico de Chile, un sindicato médico muy influyente", expone Bachelet, agregando que "su diligencia y mensajes claros sobre asuntos de salud pública la ayudaron a ganar un segundo mandato de tres años al frente del grupo".

En esa línea, aseveró que Siches "continuará su trabajo como miembro de la Mesa Social COVID-19 de Chile, desempeñando un papel crucial en la elaboración de una respuesta nacional e inclusiva a la pandemia".

Pero eso no es todo. Los halagos van un paso más allá. Bachelet aseguró que la "empatía, capacidad y credibilidad" de la dirigente, la "llevaron a la discusión pública de una posible candidatura presidencial, una opción que ella ha descartado por el momento". ¿Será que eso se mantiene o esto le dará una visión?

Para esa respuesta habrá que esperar, pero como dice la expresidenta "millones de votantes chilenos comparten sus sueños de un servicio de salud moderno, dando esperanzas de que Izkia esté aquí para quedarse".

Ante la nominación y fiel a su estilo, Izkia Siches reaccionó humildemente.

A través de su Twitter comentó: "Honrada de estar incluida en la lista 2021 #TIME100NEXT. Un reconocimiento a todo el trabajo de nuestro equipo @colmedchile".

Honrada de estar incluida en la lista 2021 #TIME100NEXT. Un reconocimiento a todo el trabajo de nuestro equipo @colmedchile. A list of 100 emerging leaders who are shaping the future of entertainment, health, politics, business and more https://t.co/yNa1ep2Pff

— Izkia Siches Pastén (@izkia) February 17, 2021