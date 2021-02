"Le he dado voz a los que no tienen voz, niños, mujeres y profesores": Lucas Palacios desatado contra el Colegio de Profesores

Lucas Palacios se llenó de críticas por cuestionar el rol del Colegio de Profesores en medio de la discusión por el retorno a las salas de clases. Y lejos de poner punto final a la polémica, esta jornada insistió con su crítica al Magisterio.

"Recalcó que la entidad encabezada por Carlos Díaz "permanentemente ha estado buscándole la quinta pata al gato para postergar la vuelta presencial a clases, en circunstancias que lo que esperaríamos es buscar las condiciones para generar un pronto retorno", dijo enfático esta mañana.

Así, insistió en que su crítica es contra el "Colegio de Profesores, porque necesitamos sumar voluntades, no restar voluntades", señaló el ministro de Economía, al tiempo que hizo un "reconocimiento" al rol de aquellos docentes que se han esforzado por continuar con la educación de sus alumnos.

Asimismo, agregó que con sus palabras ha "querido darle voz a cientos de miles de niños y niñas de nuestro país, que probablemente no lo van a ver ahora, pero el resultado de las decisiones que se tomen lo van a ver en su futuro. Por eso es importante tomar decisiones correctas para su futuro".

"También he sido la voz de mujeres con las que me he reunido los últimos meses, que no pueden trabajar porque no existe trabajo presencial. Se tienen que quedar en sus casas, porque como Chile es un país machista, normalmente son las que se quedan cuidando a los hijos. Ellas me han pedido que busquemos la forma de que vuelva el trabajo presencial, aunque sea en forma gradual, tal cual lo planeta el Gobierno. Con todas las medidas sanitarias", agregó.

Y fue más allá: "Me han contactado una serie de profesores para darme apoyo, porque ellos no se sienten representados por el Colegio de Profesores, porque quieren volver cuanto antes a la educación presencial, porque es su vocación".

"Yo lo que he hecho es ponerle voz a los que no tienen voz, a los que no pueden opinar. En Chile tenemos que construir un país en que todos tengan voz, no solamente algunos", subrayó, marcando que quiere dar por cerrado el asunto.

EN VIDEO: Revisa las declaraciones de Palacios