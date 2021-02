También nos robaron el calor: Santiago vive el verano más frío de los últimos 10 años

¿Y si me pongo polera y encima un chaleco por si acaso después sale el sol y me lo puedo sacar? ¿Salgo en pantalones largos o cortos? Estas son preguntas que un santiaguino no se hacía durante el verano…pero hoy sí. Luego de la tormenta eléctrica que tuvo la zona central hace un par de semanas, nada volvió a ser igual.

Según el último informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esa será la tónica para las próximas semanas, al menos en la zona central.

Buen día! Revisa el pronóstico meteorológico para esta jornada en la región. Se esperan cielos cubiertos variando a despejado y una temperatura máxima de 22 °C. pic.twitter.com/y9zN29sjpk — Intendencia RM 🇨🇱 (@IntendenciaRM) February 17, 2021

El documento reveló el pronóstico para lo que queda de febrero, además de marzo y abril de 2021 y concluye que para los primeros meses del año, la zona central tendrá mañanas más frías y tardes más cálidas.

De acuerdo a lo que indica La Tercera, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, Santiago vive el verano más frío de los últimos 10 años. “Debido a la influencia de La Niña, es probable que este verano termine como el menos cálido de la última década, con una temperatura máxima promedio en la zona central similar a la de 2011 con 29°C.”, dijo.

Diego Campos, meteorólogo de la DMC, aclara que el pronóstico es para tres meses. “Quizás en la zona central estamos viviendo un par de días o semanas más frías de lo normal, pero se puede revertir. Es mucho más amplio. El pronóstico nos indica que habrán días más despejados de lo normal”.