"'Mariconas', 'sucias', 'cochinas'": Mujer relata despiadada agresión lesbofóbica que la dejó con pérdida de consciencia

Con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una mujer de 48 años de iniciales G.F.S.C., presentó una querella criminal contra dos vecinos, D.M. y E.R., por agresión lesbofóbica física y verbal.

Los hechos, explicó la víctima, ocurrieron el pasado 16 de enero a eso de las 20:00 horas, cuando “me encontraba regando afuera de mi hogar, ubicado en Lampa, específicamente un espacio de área verde que es propiedad común del condominio donde vivo. Yo, sin intención, salpiqué agua al auto” que es propiedad de D.M. y E.R, relató.

La mujer agregó que en “ese momento salió del interior de su casa D.M. insultándome y pegándome con un palo de escobillón de madera en mi espalda, brazos y piernas. Luego aparece E.R., quien me agredió con golpes de puños, lo cual provocó que cayera al suelo. Entre los dos me dieron golpes de pies en mi cabeza mientras me encontraba botada en la calle”.

“Producto de los brutales golpes, perdí la consciencia. Cuando pude retomar el conocimiento, vi a mi pareja, C.G.T., quien fue a auxiliarme y a detener la cruel agresión. Yo solo escuchaba frases lesbofóbicas tales como: 'mariconas', 'sucias', 'cochinas', 'vieja culia maricona', 'te vamos a matar', entre otras”, narró la agredida.

En la misma línea, explicó que “una vez que se retiraron del lugar los agresores, mi pareja llamó a Carabineros de Chile quienes no concurrieron. Finalmente llegó una ambulancia que me trasladó al SAPU, lugar donde me constataron lesiones”.

“Producto de las lesiones actualmente me encuentro imposibilitada de trabajar por estar con licencia médica prescrita por profesional de la salud”, indicó.

La abogada del Movilh, Mónica Arias, solicitó en la querella, presentada en el Juzgado de Garantía de Colina, aplicar la agravante contemplada en la Ley Zamudio.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, apuntó que “los ataques contra las mujeres diversas en sus barrios y en menos de sus propios vecinos/as ya son una grave constante, que se ha agudizado tras la aparición del Covid-19, pues los confinamientos se han prestado para múltiples abusos. Esperamos las máximas sanciones contra los responsables de este cobarde ataque lesbofóbico ocurrido en Lampa”.