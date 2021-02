La misión apenas comienza: Perseverance ya está en Marte y envió su primera foto

En la NASA no pueden más de alegría. Tras siete meses de viaje, el rover Perseverance aterrizó en Marte, en una maniobra que fue seguida con lupa y que marca el comienzo de la búsqueda de vida en el planeta.

"Touchdown confirmado, pero la misión apenas comienza", celebraron desde la NASA, al tiempo que todos saltaron de sus asientos de la emoción.

Y el trabajo continuó de inmediato, porque a los pocos minutos tocar la superficie marciana, el robot envió su primer imagen del planeta.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021