Todos buscan a Tomás: más de mil personas llegaron a Lebu para buscar el menor desaparecido

Nadie quiere parar. Se ha rastreado una gran extensión, pero las comunidades de Lebu y Arauco no están dispuestas a bajar los brazos en la búsqueda de Tomás Bravo, el pequeño de 3 años y 7 meses que desapareció anoche, cuando salió con su tío a buscar animales.

La tía del menor, Valentina Leal, narró al matinal "Buenos días a todos" de TVN, la extensa y masiva búsqueda que se lleva acabo para dar con el paradero de Tomás.

Al operativo que ha montado Carabineros y Bomberos, por aire y tierra, se suma una gran cantidad de voluntarios de las comunidades de Lebu y Arauco, que se ha incorporado a la búsqueda del menor, en una zona de más de 100 hectáreas.

"Estoy muy agradecida de la comunidad de Arauco y de Lebu que llegó a ayudarnos. Llegaron más de mil personas para buscarlo. Hubo drones buscando, localizando la temperatura, pero no hallamos nada. Tuvimos una falsa alarma a eso de las 3 de la mañana, pero no, no era, y fue desgarrador", aseguró Leal al matinal de TVN.

La desaparición

Sobre cómo se perdió el rastro de Tomás, su tía narró que "mi tío salió con él a buscar a animales, pero se descuidó y él ya no estaba".

La familiar comentó que el menor lleva un polerón de color naranja, pantalón azul marino y zapatillas celestes. Leal también aseguró que Tomás "es un niño súper hiperactivo. Es muy niño muy alegre, nunca está tranquilo, es inquieto, si está perdido va a estar llorando y gritando", aseguró.