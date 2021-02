Bomberos: la búsqueda de Tomás es de día y noche con drones térmicos

La búsqueda de Tomás Bravo, el pequeño de 3 años que desapareció en la noche del miércoles cerca de Lebu, sigue de forma frenética y no se detiene en las noches, a medida que aumenta el área monitoreada.

El comandante de Bomberos de Arauco, Franco Campos, aseguró en Chilevisión que no hay un tiempo determinado para extender la búsqueda del pequeño. "No te puedo decir los parámetros de búsqueda que tenemos, si tenemos un tiempo o estamos a tiempo de encontrarlo. Nuestra meta es que Tomás está escondido, está jugando y nosotros lo vamos a pillar. Lo vamos a encontrar de cualquier forma. Nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta que Tomás aparezca", afirmó Campos.

El proceso de búsqueda

El comandante de Bomberos también detalló el proceso de búsqueda, el que no se detiene en las noches, gracias al uso de drones con cámaras térmicas. "Peinamos la zona con personal de bomberos. La búsqueda está reforzada con drones, en caso de que se encuentre un punto, ya sea de día o de noche, con los drones nocturnos, tenemos un grupo especializado, también puestos médicos que se dirigen al punto encontrado y se descarta o se afirma si es que se tuvo alguna novedad positiva o negativa", detalló.

Campos también aseguró que todos los días la zona rastreada va ampliando. "Se ha ido ampliando la zona de búsqueda porque es un menor de 3 años, la lógica nos dice que puede avanzar tanto kilómetros. Cada día ampliamos más el rango de búsqueda", afirmó.