"Te extraño tanto hijo mío": El desolador mensaje de Estefanía Gutiérrez, madre del menor desaparecido en Lebu

Ya han transcurrido más de 40 horas desde que alguno de los familiares de Tomás, el menor de 3 años que permanece extraviado en Lebu, tuvo contacto con el pequeño. Y ante ello, su madre, Estefanía Gutiérrez, se mantiene devastada.

La joven, a través de distintas publicaciones en su cuenta de Instagram ha dado cuenta de cómo continúa la búsqueda, pero ciertamente también ha sido un espacio donde ha compartido su angustia.

En ese sentido, compartió un tierno recuerdo junto a Tomás y su gatito, dado cuenta del dolor que siente al no estar con el menor.

"Te extraño tanto hijo mío. Ya no aguanto más! A mí no me importa lo que diga la gente, sólo tú y yo sabemos lo mucho que nos queremos", escribió la mujer.

En otras "historias" que colgó Estefanía Gutiérrez en la mencionada red social, ha dicho que está derrotada. Manifestó que ya no tenía fuerzas para seguir, ni fuerzas para salir a continuar con la búsqueda.

Acá la publicación de Estefanía Gutiérrez