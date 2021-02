Mamá de Tomás arremete contra "bruja" que dice que menor murió y que ella es responsable

Las últimas 36 horas han sido de absoluta agonía para la familia de Tomás, el menor de tres años que permanece desaparecido en Lebu desde la tarde del miércoles.

Cientos de personas se han volcado a la búsqueda, tratando de apoyar las labores de carabineros y PDI que tienen a cargo las labores. Y en ese sentido, han aparecido también psíquicos y videntes que entregan su versión de lo ocurrido.

Así, durante la tarde de ayer, una mujer que dice tener una capacidad de ver más allá, manifestó que el pequeño Tomás ya no estaba con vida, que estaría enterrado y que la madre, Estefanía Gutiérrez, y dos hombres serían los responsables del presunto crimen.

Esa versión por cierto que llegó a oídos de la familia y de Estefanía, quien no aguantó que se dijeran ese tipo de ideas. A través de su cuenta de Instagram reaccionó indignada, asegurando que se trata de una "bruja" que sólo hace daño.

"Vieja rqlia no sabes el daño que nos estás causando, pero toda se lo dejo a Dios. Esa es una bruja que juega con el dolor de la gente!", manifestó la mujer.

Tomás lleva 36 horas desaparecido: abuela del niño asegura que vecinos llegaron a buscarlo a su casa Elisa Martínez indicó que "la gente anda con sus herramientas y ellos vinieron hasta acá a buscar porque no sé… ellos piensan que está acá".

Junto con ello, manifestó: "Hijito, sólo tú y yo más Dios sabemos lo que nos amábamos, no me importa lo que diga la gente!! Y yo sé que estás bien y que volveremos a abrazarnos".

La teoría de la camioneta blanca

Pero la mencionada vidente no es la única que se ha incursionado en teorías sobre el caso. Como la misma madre del menor comentó, un psíquico también se contactó con ellos y les entregó ciertos lineamientos.

Según su teoría de lo sucedido, a Tomás se lo llevó una pareja que se movilizaba en una camioneta blanca, que no tiene hijos y que no tenían pensado devolver al niño.

"Dice que mi hijo está bien, que comió, que lo tiene esa pareja a más de 50 km de acá (…) Si tienen a mi hijo, si ese auto blanco se llevó a mi hijo, por favor que me lo devuelvan. Yo no sé que haría sin mi hijo. Que se pongan una mano en el corazón, no sé que haría sin mi bebito", sinceró.

En video: revisa acá las declaraciones de la mamá de Tomás.