Caso Tomás Bravo: trasladan a tío abuelo del niño a cuartel de la PDI

Jorge Eduardo Morales es la última persona que vio a Tomás Bravo de tres años. Y por eso, para pedirle un testimonio más detallado, fue trasladado al cuartel de la PDI.

El tío abuelo del niño salió cerca de las 20.00 horas, en compañía del pequeño, a arrear a unas vacas en la cercanía de su casa. Dejó al niño mientras buscaba a uno de los animales que se quedó en el camino y cuando volvió al lugar, ya no estaba.

Tío abuelo de Tomás relata el momento en que el niño desapareció Jorge Escobar fue la última persona en ver al niño de tres años, que desapareció este miércoles en Lebu y del cual aún no hay pistas.

De acuerdo a la versión del "tata" como le llamaba Tomás, salieron "a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré".

"Pasó más o menos unos cinco minutos, y cuando volví ya no lo encontré", explicó Morales.

Agregó que "a lo mejor salió fuera, no sé. Yo me vine altiro hacia la carretera y no estaba", añadiendo que quizás salió a la carretera y alguien se lo llevó.