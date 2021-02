Tomás lleva 36 horas desaparecido: abuela del niño asegura que vecinos llegaron a buscarlo a su casa

El pequeño Tomás Bravo, de 3 años, ya cumplió cerca de 36 horas desaparecido y la desesperación de la familia proveniente de Lebu crece.

La abuela del menor, Elisa Martínez, confesó que vecinos del sector al parecer desconfían de la familia, ya que llegaron a buscar a Tomás a su propia casa.

Tío abuelo de Tomás relata el momento en que el niño desapareció Jorge Escobar fue la última persona en ver al niño de tres años, que desapareció este miércoles en Lebu y del cual aún no hay pistas.

"La gente anda con sus herramientas y ellos vinieron hasta acá a buscar porque no sé… ellos piensan que está acá. Está bien, pero que lo hagan de una forma prudente, que no hagan destrozos. Es una propiedad privada, pero si Carabineros dejó que entraran… no quiero pensar nada", dijo la mujer.

El niño salió la tarde del miércoles con su tío abuelo, a encerrar animales cerca de la casa. En un momento en que el adulto lo dejó solo para resguardar a las vacas, al regresar, el niño ya no estaba.