Comienza juicio contra hombre que lanzó al vacío a su esposa embarazada: quería cobrar un seguro

La jornada de ayer jueves comenzó en Turquía el juicio en contra de Hakan Aysal (40), acusado de haber asesinado cruelmente a su esposa embarazada, Semra Aysal (32). Según antecedentes del caso, el sujeto lanzó por un acantilado a la mujer, luego de tomarse unas selfies.

La situación ocurrió en julio de 2018 y, de acuerdo a los antecedentes recopilados, todo habría ocurrido debido a la intención del hombre de cobrar un seguro de vida, el que habían contratado nos meses antes del "incidente".

Y el hombre habría encontrado el momento "perfecto" para su plan, cuando ambos se encontraban de vacaciones en un sector montañoso conocido como Butterfly Valley, en la ciudad de Mugla.

Como expuso la Fiscalía, el hombre hizo que se quedaran sentados en el lugar alrededor de tres horas, para así estar seguro de que no había otros veraneantes en el sector y cometer su crimen sin testigos.

Cuando efectivos policiales se constituyeron en el lugar, aseguró que todo fue un accidente, y que la mujer había resbalado, cayendo al vacío. "Después de hacer una foto, mi esposa puso el teléfono en su bolso. Más tarde me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y luego escuché a mi esposa gritar detrás de mí cuando me alejé unos pasos para sacar el teléfono del bolso. Cuando me di la vuelta, ella no estaba allí. No empujé a mi esposa", fue la versión que entregó.

En el informe policial se detalla también que Hakan intentó cobrar los dineros del seguro semanas después de aquel suceso, pero desde la compañía se negaron porque era un asunto que “estaba en investigación”.