Candidato a concejal usa imagen de Pinochet como parte de su campaña

El uso de la imagen de Augusto Pinochet y un desafortunado juego de palabras está generando ruido en redes sociales. Eso, porque el candidato a concejal Jorge Parra utiliza nada menos que una fotografía de Pinochet como parte de su campaña electoral.

Jorge Parra es miembro del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, y busca ganar un puesto en el concejo municipal de la ciudad de Viña del Mar.

La información fue dada a conocer en Twitter por John Bartlett, quien es corresponsal en Chile de medios internacionales como The Guardian y The Washington. En el post del periodista, se puede ver una gigantografía en que aparecen tanto a Parra como el dictador y la frase "Un golpe a la corrupción", con la palabra golpe destacada en otro color.

Como parte del nombre de Parra se destaca el símbolo estrellado usado por el Partido Republicano. Esta no es la primera vez que ese partido genera polémicas por su cercanía a Pinochet y su defensa al golpe de estado de 1973.

Junto a la foto, que parece mostrar afiches de propaganda política en construcción, Bartlett agrega: "Un candidato a concejal en la ciudad costera de Viña del Mar ha utilizado la imagen del general Pinochet, sin ironía, para respaldar su mensaje 'anticorrupción'. De alguna manera, el sangriento legado del dictador sigue abierto a reinterpretación en algunos sectores de Chile". El comunicador hace referencia a los ya conocidos casos en que el dictador y su familia se han visto involucrados.

La imagen original ha sido replicada por varios usuarios de redes sociales.

A candidate for councillor in the coastal city of Viña del Mar has used General Pinochet’s image – unironically – to support his ‘anti-corruption’ message. Somehow, the dictator’s bloody legacy is still open to reinterpretation in some quarters in Chile pic.twitter.com/1Il7usah6G

