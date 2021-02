Suma apoyo la propuesta de realizar las elecciones municipales en dos jornadas: 10 y 11 de abril

Renovación Nacional respaldó la iniciativa del Gobierno y del Servicio Electoral de realizar dos jornadas de votación para los comicios de abril próximo, con el objetivo de evitar las aglomeraciones en medio de la pandemia del coronavirus e incentivar la participación ciudadana.

Para el presidente de la colectividad, senador Rafael Prohens, es una propuesta interesante. “Comparto plenamente lo que La Moneda y el Servel están proponiendo. Esperemos que en los próximos días se esté enviando un proyecto de ley para modificar estas elecciones y hacerla en dos días para beneficio de todos los chilenos”, dijo.

“Más allá que son un gran número de elecciones, cada una de ellas reviste una vital importancia para el país. Me ha tocado constatar que las mesas se constituyen tarde y la gente mayor, la que tiene un gran compromiso cívico, muchas veces no puede cumplir ya que no pueden esperar, menos ahora que estamos en pandemia”, añadió.

Por su parte, el secretario general José Miguel Arellano aseguró que es “de suma urgencia que se decida la posibilidad de adicionar un día para la votación de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes”.

“Ya vimos para el plebiscito una gran cantidad de persona fuera de los locales por los aforos. Si sumamos la cantidad de votos que recibirá cada una, no hay duda que el proceso será mucho más lento. Una votación tan importante obliga a realizar todos los esfuerzos para lograr la mayor participación y representatividad posible”, agregó Arellano.

Apertura hacia propuesta de La Moneda

En tanto, el jefe de la Bancada de Diputados, Sebastián Torrealba, afirmó que “las elecciones que vienen en abril son demasiado importantes para nuestro país y tenemos que dar todas las garantías para que cada uno de los chilenos pueda ejercer su derecho a voto. Esto tiene que hacer a través de una modificación de la ley que está ya en el Senado y que tenemos que ejecutar lo antes posible para que el mes de abril todos los chilenos puedan votar con mucha seguridad”.

Finalmente, el diputado Camilo Morán aseveró que existe apertura hacia la propuesta de La Moneda. “Pensando en un buen proceso de participación, evitar la aglomeración, en que cada votante tenga tiempo ante 4 papeletas (algunas inéditas), es una verdadera opción. Si están todas las condiciones, de logística y seguridad, hagamos el debate apenas llegue marzo en el Congreso”.