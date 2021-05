“Fantasma” de la abstención acecha las elecciones

En el plebiscito del 25 de octubre del año pasado votaron más de siete millones 562 mil personas, lo que representó un 50,9% del padrón de dicha elección. La cifra fue calificada como histórica. Nunca, desde que se instauró el voto voluntario, se había contado con tal participación ciudadana.

En ese entonces, el Apruebo y el Rechazo eran conversación obligada, pero ahora, a pesar de que restan sólo cinco días para una nueva fecha decisiva, el ambiente es distinto. El 15 y16 de mayo se elegirán constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, pero analistas coinciden en que es complejo que, esta vez, se registren los mismos niveles.

Antes de que esta elección se aplazara (era el 10 y 11 de abril), y según la encuestadora Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro y MORI, el 60% no sabía de los comicios, y teme que el escenario no haya cambiado. “Me temo que una parte muy importante de la población no sólo no está interesada y no sabe, sino que además no tiene tiempo para preocuparse de cómo es el asunto”, advierte.

“En la RM se concentran las comunas donde aumentó la participación; si eso se mantiene, podemos sostener el 50% de participación. Ahora, si los adultos mayores que se restaron del plebiscito se suman, y los jóvenes que sí fueron también van -que creo es el escenario menos probable-, podemos llegar al 55%. Pero, si los más viejos no van y los jóvenes se restan, quedamos con un 40%, lo que claramente debilita todo el proceso”, aseguró.

Cristián Valdivieso, director de Criteria, coincide en que “hay menos ánimo de lo que había para el plebiscito”. Según comentó, “son muchas elecciones y eso hace que la gente esté más confundida. Estamos más metidos en la crisis económica y, por lo tanto, el tema electoral es menos relevante”.

Junto con lo complejo del proceso, el factor sanitario y la poca información, Valdivieso subraya otro factor: “Una parte de la derecha está muy desmotivada. La gente que votó Rechazo y que perdió, tiene pocos incentivos, más que ir a defender algo. Es como un cumpleaños al que no fueron invitados. Están como entre desganados y en modo ‘pataleta’”.

Ambos coinciden, en todo caso, en que la determinación del Congreso de impulsar que los dos días fueran feriado irrenunciable servirá “enormemente”, porque “le comunica al 100% de los chilenos que estamos en un proceso electoral, porque van a ver todo cerrado”.

Eso, entre otros aspectos, es lo que lleva al sociólogo Axel Callís, director en Tú Influyes, a tener una visión más optimista. El que más de 18 mil candidatos estén empujando el proceso, implica, a su juicio, que los niveles de participación se mantengan. “Esos candidatos, aunque sea de manera silenciosa, van a mover una estructura de al menos seis millones de votantes”, planteó.

“En esta elección, los jóvenes quieren votar para constituyentes y la gente mayor, principalmente para alcalde; entonces, se produce un ensamblaje generacional. Es verdad que mucha gente está desinformada en el detalle, pero no en la decisión. A lo mejor no tienen claros los nombres, pero sí que van a ir a votar y que tienen que encontrar su candidato”, agregó.

Mientras, desde el Servel siguen trabajando a toda máquina. “Esperamos que este 15 y 16 de mayo, los electores acudan a las urnas de la misma forma que en el Plebiscito, y tomando todos los resguardos necesarios para cuidarnos”, sostuvo Andrés Tagle, presidente del Consejo directivo de Servel.

Expertos cuestionan el rol del Gobierno y del Servel

En medio de las razones que, según analistas, explicarían una eventual alta abstención en el proceso electoral del fin de semana, destacan una gestión deficiente del Gobierno y el Servel en términos comunicacionales.

“Me parece que el Gobierno ha tenido una tremenda falla en no haber hecho una campaña para llamar a votar. No es algo muy complejo, pero no hay nada. Es una vergüenza que el programa de Naciones Unidas nos tenga que ayudar a avisarle a la población para que vote”, expuso Marta Lagos.

Con respecto al rol del Servicio Electoral, Rafael Pizarro, experto en políticas públicas y académico de la Utem, dice que la entidad ha “errado en su estrategia”, dado que no se dieron todas las facilidades para hacer campañas en medio de las cuarentenas.

Sin embargo, desde el organismo, Andrés Tagle insistió en que se ha “dispuesto toda una campaña informativa por medios de comunicación masiva, nacionales y regionales, además de difusión en calles y redes sociales. A esto hay que agregar que implementamos dos plataformas de ayuda e información a la ciudadanía con el fin de que cada elector llegue con toda la información y eso se traduzca en una gran participación”.

Máximo Pavez: “El escenario augura una mejor participación”

Como avizora las elecciones del próximo fin de semana?

Esperamos que exista una amplia participación. Estamos esperanzados en que nuestra democracia una vez más demostrará su fortaleza y los chilenos sabrán responder al llamado de una elección histórica. Hemos apoyado dentro de nuestras competencias el trabajo del Servel y la debida coordinación con las FF.AA. para que las elecciones se desarrollen sin incidentes.

Expertos adelantan que hay un alto riesgo de que aumente la abstención…

Tenemos una mirada distinta. Creemos que el voto en dos días y el horario preferente para adultos mayores, personas embarazadas y con capacidades diferentes será un factor que contribuirá sin duda a que se lleve todo el proceso de buena forma.

¿Sigue pensando que lo mejor fue aplazar estos comicios?

Totalmente. El escenario sanitario previsto en abril para la semana de las elecciones versus el que tenemos ahora auguran una baja en los contagios y una mejor preparación para la población en relación a la participación.