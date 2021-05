JAK ratifica que será vocal de mesa en las próximas elecciones: “Cumpliré como corresponde a cualquier ciudadano”

El candidato a la presidencia por el Partido Republicano, José Antonio Kast, ratificó este lunes que participará de la convocatoria a vocal de mesa en las próximas elecciones, donde deberá desempeñarse en la mesa 84 del Colegio María Ana Mogas de Paine luego de ser designado por el Servel para realizar esta labor en el proceso electoral de este fin de semana.

El candidato conservador reconoció que si bien en el momento de la designación estuvo hospitalizado por haberse contagiado de covid-19, y no se dio cuenta de la nominación, es un hecho que cumplirá su deber cívico, del cual no está excluido, ya que la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios no contempla inhabilidades para ejercer la función de vocal por no ostentar ningún tipo de cargo de índole público.

“Preparando la agenda del día de la elección, me di cuenta de que había sido designado como vocal para las elecciones de este fin de semana. Cuando publicaron las nóminas de vocales fue justo la semana en la que me diagnosticaron con más fuerza el covid-19 y terminé hospitalizado, por lo tanto mi mente no estaba preocupada del tema de los vocales y no reparé en esta designación”, señaló Kast, quien aseguró que “ser vocal es un deber y lo iré a cumplir como corresponde a cualquier ciudadano”.

“Todos somos iguales ante la ley y espero que muchos Republicanos asuman

como vocales y también que miles de voluntarios y de otros partidos se presenten como apoderados, para cuidar los votos en esta elección. Lo más importante es resguardar la transparencia del acto electoral. Y al igual que hace cuatro años atrás, cuando fui apoderado en el Estadio Nacional, para cuidar y velar por la transparencia de la elección de Sebastián Piñera, no tengo ningún problema en apoyar este proceso electoral y cumplir con mi deber al igual que muchos chilenos que han sido convocados para ello”, agregó.

Del mismo modo, el candidato aseveró que aprovechará estos días previos a la instancia ciudadana para “difundir el proceso y de incentivar que seamos millones los que participemos de la elección. En momentos en cuanto todos piden derechos, es tiempo de levantarse e ir a cumplir con nuestro deber cívico de decidir quiénes redactarán la Constitución y quienes serán las futuras autoridades por los próximos cuatro años”.