“La Batalla de Maipú”: la estrecha elección que hace peligrar a Cathy Barriga

El 20 de noviembre de 2018, la en ese entonces presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, sorprendió al sugerir que Cathy Barriga podía ser una buena carta presidencial, dada la alta popularidad de la que gozaba la alcaldesa de Maipú.

Eso, más la cercanía que tiene la exfigura televisiva con la gente y que, con el tiempo, mostró interés por permanecer en el cargo un periodo más, daban luces de que no le costaría lograr la reelección. Pero le salió gente al camino.

Según una encuesta que manejan en su equipo, Barriga ganaría las elecciones de este fin de semana con un 44% de las preferencias, seguida por Tomás Vodanovic (RD), que alcanzaría un 7%, y por Viviana Delgado (PEV), que llega sólo a un 3%.

Sin embargo, esa encuesta no es la única. Un muestreo levantado por “Panal”, sostiene que la candidata DC, Alejandra Bustamante, se impondría con el 33,2% de los votos, superando a Barriga, que tendría el 27,3%.

Pero hay otra, realizada por “Natural Phone” (encargada por RD), que desplaza a Bustamante y advierte un empate técnico entre Barriga (27,6% ) y Vodanovic (27,8%).

¿Por qué tanta diferencia? Según el director de Criteria, Cristián Valdivieso, el escenario aún está muy abierto. “Es la típica señal. Es un escenario competitivo donde ha habido mucho ruido y donde cada candidato da cuenta de posibilidades”, comentó.

Pese a esa apreciación, para Rafael Pizarro, experto en políticas públicas y académico de la Utem, es difícil que Cathy Barriga no se imponga nuevamente. “La elección de Maipú no debiese revestir tanta sorpresa. Cathy Barriga es una candidata atípica, pero tiene una fortaleza muy grande: su nivel de conocimiento. Eso la hace una candidata altamente competitiva. Además, su coalición la tiene como candidata única, lo que genera un nivel de adhesión importante. Y tercero, por el nivel de dispersión de la oposición, lo que hace que se repita el escenario de la elección anterior”, aseveró.

Los cuestionamientos de los cuales ha sido blanco, entre los que destacan las irregularidades advertidas por la Contraloría, no afectarían, a juicio de Pizarro, su reelección: “Ha tenido gestión no muy contundente ni positiva; Sin embargo, esos elementos no están en el debate público propiamente tal”.

Con todo, Alejandra Bustamante y Tomás Vodanovic, respectivamente, insisten en que pueden derrotarla.

“Yo creo que voy a ser ganadora principalmente por la recepción que he tenido de la gente, por tantos años de gestión pública y porque soy una vecina de la comuna (…) Además, la gente se ha dado cuenta de un patrón de conducta irregular por parte de la alcaldesa”, sostuvo la carta de la DC, mientras que su contrincante de RD se mostró confiado en que “la gente nos apoyará en las urnas, y que el resultado será el fruto de años de trabajo y compromiso con los vecinos”.

Cathy Barriga

Si bien no milita en ningún partido, compite en un cupo de la UDI y es la candidata de Chile Vamos.

En 2014 irrumpió en la escena política como Core, y en 2016 dio el gran salto logrando ser elegida alcaldesa de Maipú.

Su figura, de todas maneras, es ampliamente conocida debido a su pasado televisivo. Partió con su personaje “Robotina” en el desaparecido canal Rock & Pop; fue luego una de las grandes figuras de Mekano y más tarde estuvo en los realities “La Granja VIP” y “Fiebre de Baile”.

Estudió psicología y recibió el grado de Licenciada en la U. Santo Tomás. Está casada con el diputado Joaquín Lavín, hijo del candidato presidencial homónimo.

Consultada por este medio, prefirió no entregar comentarios. En sus redes dice: “Decidí con el corazón quedarme 4 años más (…) en los momentos difíciles es cuando más me motiva a seguir trabajando”.

Alejandra Bustamante

Es la candidata de la Democracia Cristiana y del pacto Unidad Constituyente.

Es asistente social y entre 1997 y 2019 ocupó diversos cargos en la Municipalidad de Maipú, los últimos años de la mano de la administración del cuestionado Christian Vittori.

Pasó de Asistente Social OMIL a Encargada de gestión interna en la Dirección de Control.

Aunque en su momento su candidatura estuvo en duda (en 2019 fue destituida de su cargo por incumplimiento de sus obligaciones funcionarias) se ha mantenido firme en la campaña. Hoy tiene la convicción de que será elegida, por el “cariño que ha recibido de los vecinos”.

“La gente tiene esperanza de un cambio y nosotros somos la opción real de poder transformar los destinos de Maipú y recuperar la dignidad de los vecinos. Yo soy parte del territorio y creo que eso la gente lo valora”.

Tomás Vodanovic

Militante de Revolución Democrática y candidato del Frente Amplio para “transformar” Maipú.

Es sociólogo de la PUC, con especialidad en políticas públicas por la Universidad de Georgetown, en EE.UU.

Vivió y trabajó ocho años en la población La Pincoya, donde fundó la organización “Formando Chile” e hizo clases de Historia.

Hace cinco años trabaja en Maipú y hasta hace pocos meses era parte del equipo más cercano del diputado Pablo Vidal, quien renunció a RD pero aún lo apoya. De ser elegido pedirá una auditoría externa de los gastos del municipio.

Es sobrino del animador Antonio Vodanovic.