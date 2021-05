Mujer muere electrocutada mientras jugaba con su celular en la cama: el equipo se estaba cargando

Una mujer en Tailandia fue encontrada muerta en su cama después que se electrocutara mientras jugaba con su celular en momentos que su equipo se estaba cargando.

Según informa el Daily Mail, la víctima identificada como Yooyen Saenprasert (54 años) fue hallada con el cable del cargador apoyada en su brazo mientras estaba enchufado el smartphone a la red eléctrica de la casa.

Praiwan Saenprasert, el esposo de la mujer, fue quien la encontró fallecida durante una noche, luego que saliera de la vivienda para ir a pescar a un río, hallándola con marcas de quemaduras en sus extremidades superiores.

El hombre señaló además que él le había regalado el celular a su esposa hace dos días, como obsequio de cumpleaños.

“Mi esposa no se movió cuando traté de despertarla. Sabía que algo andaba muy mal. Solo nos teníamos el uno al otro. No tuvimos un hijo. Le compré ese teléfono hace dos días, así que no podía creer que esto sucediera”, expresó.

Además, señaló que “a ella le gustaba jugar juegos en su teléfono inteligente por la noche. No sabíamos que era peligroso”.

La policía en tanto, informó que encontraron hematomas en su mano derecha, estimando que fueron provocados por una fuerte descarga eléctrica.

“Llevamos el cuerpo al hospital de la policía para que confirmaran la causa de la muerte. El funeral será organizado por la familia más tarde”, señaló al respecto el teniente coronel Mangkorn Chomkot.