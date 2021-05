Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico acoge denuncia contra Izkia Siches e inicia sumario por sus dichos contra el Gobierno

El martes 4 de mayo fue declarada como admisible y objeto de sumario interno por el Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico una denuncia recibida en contra de la doctora Izkia Siches, por las faltas a la ética que la profesional de la salud podría haber cometido luego de las críticas hechas a las autoridades de Gobierno en el control de la pandemia en la entrevista otorgada, a mediados de marzo, al podcast “La Cosa Nostra” de Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga.

Según revela el diario La Tercera en su edición digital PM, la votación dividida de los cinco integrantes del tribunal (tres a favor y dos en contra; Mauricio Osorio y la doctora Maritza Carvajal) se decantó por abrir el sumario ético a Siches, el que llevará a cabo como relator de la causa al doctor Santiago Parry.

Los dichos por los cuales se pretende sumariar a la presidenta del Colmed, explica el medio, dicen relación con las duras críticas que la profesional hizo a los encargados de liderar los planes de La Moneda para contener el aumento de contagios por covid-19, unos “ingenieros que se las dan de epidemiólogos”, a quienes calificó de “infelices”.

“Yo la he pasado muy mal con este Gobierno. Miren con todo lo que ha pasado en la pandemia. Nosotros ahora estamos en guerra campal en contra del Gobierno. Los gallos además, en toda la pandemia, yo que soy super señorita y voy a todas la reuniones y me saco foto con todos los infelices, nos han pasado goles y ni una cuestión gremial. Yo tengo que hacer mi pega y los gallos así. Pero de verdad, el nivel de tapa y yo les digo a mis colegas de derecha, oye este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile. Este es el peor, liderado por un ex presidente del Colegio Médico (Enrique Paris). El peor, es que ningún Gobierno nos había tratado tan mal, en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes. Y tú crees que vamos a hacer un paro en la pandemia, jamás lo haríamos, porque un paro va a matar a los pacientes que no son de ellos, son del pueblo que son pobres”, declaró Siches en el podcast que motivó el sumario en su contra.

Si bien es cierto, en días posteriores la dirigente sindical pidió disculpas públicas por el tema en un comunicado, lo concreto es que el tribunal acogió el requerimiento, que según indica La Tercera, tiene a la doctora María Loreto Aguirre como una de las 50 solicitantes de un sumario que busca “dar cuenta que el gremio ha estado perdiendo la ética médica” estos últimos meses.

“No basta con disculparse (…) Todo lo que dijo ella en esa entrevista, que estamos cuestionando, riñe la ética médica. Ella ofendió a mucha gente. Podría tener sus razones, pero aquí no estamos hablando de si tienes o no razón, es la ofensa a otra persona y más cuando estamos todos complicados. Creo que nadie tiene la verdad en esta materia. Creo que ningún médico quiere hacer las cosas mal. Todos queremos hacer lo mejor posible en pro de la salud, los pacientes y todos. Y no tiene derecho ella que le falta mucho por delante, lo digo porque soy más vieja, de ofender a colegas que han tenido una trayectoria”, cerró Aguirre.