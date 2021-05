Tribunal de Ética verá incidente de los “infelices”

En marzo, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, hizo duras críticas contra el gobierno, aludiendo a “ingenieros que se las dan de epidemiólogos” y calificando a las autoridades de La Moneda, en general, como “infelices”. Las declaraciones las dio durante el podcast “La Cosa Nostra”, que conducen Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga. Esto motivó a que un grupo de doctoras presentara una denuncia en su contra.

Así, el 4 de mayo el Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile resolvió declarar admisible una denuncia en contra de la presidenta del gremio. ¿El motivo? “Presunta falta ética a raíz de sus dichos”.

“No basta con disculparse”

Desde el Colmed no se quisieron referir al hecho porque, explicaron, hay un proceso en curso de un órgano independiente a la mesa directiva. Y, además, argumentaron que se respeta el posnatal de Siches.

Según consignó La Tercera, la doctora María Loreto Aguirre, una de las 50 que prestaron su apoyo a la denuncia, explicó que “no basta con disculparse”.

“Todo lo que dijo ella en esa entrevista que estamos cuestionando riñe la ética médica. No basta con disculparse, ella ofendió a mucha gente. Ella podría tener sus razones. Aquí no estamos hablando de si tienes o no razón, es la ofensa a otra persona y más cuando estamos todos complicados”, dijo Aguirre.