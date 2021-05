Concejal de Maipú tras pelea a combos en feria: “No me detendré, no dejaré las calles”

El concejal de Maipú, Alejandro Almendares, quien además va por la reelección, hacía campaña en una feria de la comuna, junto a su mujer, cuando un grupo de presentes les pidió que se retiraran, gritando consignas contra la alcaldesa Cathy Barriga.

Una mujer se abalanzó sobre la esposa del concejal, por lo que este se colocó entre ambas, para protegerla. Sin embargo, de pronto un hombre entra en escena y comienza a golpear a Almendares, quien comenzó a defenderse.

De acuerdo al mismo concejal, durante la actividad de campaña, “mientras estaba entregando bolsas con un informativo de campaña, de pronto llegó un grupo de personas que empezó a gritar consignas contra Cathy Barriga y nos pidieron de muy mala forma que nos fuéramos”.

“Mi señora, que estaba a mi lado, fue insultada y la empezaron agredir a golpes. Tal como se ve en numerosos videos, intenté calmar la situación, pero fue imposible. Todo terminó conmigo protegiendo a mi señora en mis pies, bloqueando los golpes hacia ella y recibiendo los otros”, agregó.

“Quiero decirles que quienes nos insultaron no sólo quisieron expulsarnos de una feria de la comuna en que vivimos, trabajamos y a la que pertenecemos, sino que también atentaron profundamente contra la democracia y sus valores. Pese a todo, no me detendré, no dejaré las calles y seguiré trabajando por Maipú, porque es la comuna que amo y a la que represento en el Concejo Municipal”, precisó.