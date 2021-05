Fallo de la Corte Suprema ordena al Servicio de Salud Metropolitano a pagar medicamento de $500 millones para niño con atrofia muscular espinal

La Corte Suprema ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte dar cobertura para el pago del tratamiento médico de un niño de 4 años que sufre de atrofia muscular espinal, con un medicamento que alcanza los 500 millones de pesos.

El fallo llega después de dos años de litigio con el sistema de salud público por parte de los padres del menor, quienes deben realizar un tratamiento a su hijo que involucra el fármaco Spinraza, uno de los más caros del mundo y esencial para controlar la patología neurodegenerativa del menor.

“Nada les cuesta decir vamos a correr con estos niños porque lo necesitan. No es una enfermedad que pueda esperar”, aseguró en Chilevisión Roger de Jesús Manzanilla, padre del menor, quien debió lidiar con la desesperación de no contar con el tratamiento para su hijo (“con esta situación ya me estaba volviendo loco y buscaba por Internet algo concreto para poder tratar a mi hijo”) y con el retraso del juicio debido a que su demanda se complejizó por el cambio de domicilio y el hospital donde se atendía Aaron.

“Él es nuestro primer bebé, nos cayó todo el cielo encima”, complementó Luz Marina Guerra, madre del niño, que tras conocer del fallo de la Corte Suprema y la ratificación del servicio de salud que iniciará las gestiones para adquirir y suministrar el medicamento a su hijo, se manifestó conforme por la resolución judicial.

El fallo favorable al menor fue celebrado también por la Corporación de Familias con Atrofia Muscular Espinal en Chile, que a partir de esta sentencia pidió con urgencia al Gobierno que este tipo de patología sea incorporada dentro de la ley Ricarte Soto.