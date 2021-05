Echan a mujer de un parque porque tenía ropa demasiado corta

Bailey Breedlove fue la encargada de compartir su historia a través de Facebook. Lo hizo tras vivir un incómodo momento en un parque de Six Flags, en Oklahoma City, Estados Unidos. Según dijo, el 30 de abril “una oficial de policía del parque le gritó a mi hija por rodar colina abajo”. Pero esto siguió y denunció que esta uniformada la siguió, “me agarró del brazo para darme la vuelta y decirme que mis pantalones eran demasiado cortos”.

“No cometí ningún crimen y fui con mi novio, pues soy autista y tengo dificultades para hablar con policías. La policía me siguió gritando y pidiendo refuerzos”, contó según publicó Chilevisión Noticias. Luego llegó el gerente y “empezó a avergonzarme por mi cuerpo. Me dijeron que tenía que ir a comprar pantalones cortos nuevos“.

Debido a la insistencia, ella accedió a comprarse otros pantalones para cubrir su cuerpo. Pero “me empujaron y me escoltaron hacia la entrada. Aceptando esto, estábamos a punto de irnos y la oficial nos impidió el paso, sacó las esposas esposas y exigió mi identificación”.

A eso añadió que “en este punto, comenzamos a grabar, por lo que tenemos un video de las tácticas ilegales. No nos proporcionaron los números de placa y estaba aterrorizada de estar a punto de ir a la cárcel por un par de pantalones cortos. Los oficiales hicieron llorar histéricamente a mi hija de 11 años pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada”, añadió.

“No dejaré que esto pase ya que estamos en 2021 y no en la escuela secundaria. He contactado al departamento de policía de Oklahoma y también a un abogado. Tengo una prohibición de 5 años de acercarme a uno de estos recintos, pero no regresaré a ninguno de sus parques si así es como tratan a las mujeres y a los ciudadanos y visitantes respetuosos de la ley. Deberían estar avergonzados de ustedes mismos”, sentenció.

Breedlove realizó una actualización de su caso señalando que tomaron contacto con el capitán del departamento de policía de Oklahoma, quien aseguró que la supuesta uniformada no forma parte de la institución.