Paula Daza y los pases del ministro Paris: “Me toca responder porque muchas de las preguntas son de mi subsecretaría”

Paula Daza es una de las pocas funcionarias de Gobierno que se ha mantenido firme en su cargo de Subsecretaria de Salud desde el inicio del mandato del Presidente Sebastián Piñera y, por lejos, la mejor evaluada por la ciudadanía dentro del gabinete, con un 68% de aprobación según la última encuesta Cadem, protagonismo por el que esta mañana fue entrevistada en el Bienvenidos de Canal 13.

En conversación con Sergio Lagos la autoridad de Salud reconoció lo “dolorosa” que ha sido para ella afrontar la pandemia de coronavirus en el país y su compromiso por “seguir trabajando” desde su cartera en las medidas del plan Paso a Paso que ayuden a contener el virus.

Fue en ese contexto es que el conductor del matinal le recordó a Daza su rol como la autoridad que ha debido afrontar las preguntas más difíciles respecto de las medidas sanitarias del Gobierno, principalmente por los pases que el ministro de Salud, Enrique Paris, le da cada vez que la cosa se pone color de hormiga.

“La verdad es que los tres (Paris, ella y el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Dougnac) compartimos las respuestas”, contestó Daza, quien aseguró que le ha tocado responder a los pases del ministro porque “muchas de las preguntas que hacen son de mi subsecretaría”.

“Son las medidas que vamos tomando todos los días, del plan Paso a Paso, pero son preguntas que compartimos los tres en general, aseguró.

Las blusas de la subsecretaria

Otro de los temas que abordó la médico pediatra fue el de sus blusas y el Instagram que actualiza sus prendas para los puntos de prensa del ministerio. Con una sonrisa cómplice, Daza aseguró que no sabía de su existencia. “Me las ha mostrado mi hija. La verdad es que me sorprende, porque yo nunca he sido muy pop y menos he sido de preocuparme mucho por la ropa y menos ahora”.

“La que me ayuda un poco en ese tema es mi hija, así que bueno, son cosas simpáticas y me han parecido divertidos algunos comentarios”, aclaró la subsecretaría, a quien los comentarios que mas gracia le han causado han sido los de su rostro cansado.

“Una de las cosas que me ha generado risa es cuando dicen que estoy muy cansada. La verdad es que nunca me he preocupado mucho de mí, pero creo que ahora me tengo que empezar a preocupar mucho más de mis ojeras, porque parece que les llama mucho la atención cuando me ven en televisión”.