“Tía Pikachu” salta a la fama en Argentina y relata su camino a la constituyente: “Mi campaña es pobre “

La candidata a la Convención Constituyente, Giovanna Grandón, conocida popularmente como la “Tía Pikachu” dio el salto internacional luego que el diario La Nación de Argentina le hiciera una extensa nota en su edición de este miércoles.

El reportaje de uno de los principales periódicos trasandinos, relata la historia de cómo una mujer transportista se volvió viral durante el estallido social gracias su disfraz de Pikachu y su desafortunada caída durante la multitudinaria marcha del 25 de octubre.

En declaraciones a La Nación, Grandón relató cómo se volvió en fenómeno viral: “En la marcha varios tocaban instrumentos, así que empezaron a cantar «baila Pikachu» y yo, a bailar. Di una vuelta y caí, apenas pocos minutos después de habérmelo puesto. Es que la única parte que yo veo es la boca, que tendrá unos 20 centímetros de diámetro. Pero la gente se reía y eran puras carcajadas, así que, cuando me caí, me paré y seguí bailando”.

La mujer aseguró que antes del estallido tenía planes de migrar a Uruguay, sin embargo todo quedó en nada: “Le dije a mi marido: ‘Será de Dios, tendremos que quedarnos a luchar’. Porque para nosotros es una lucha, y nos gasean y tenemos que soportar los golpes de los pacos (Carabineros). Pero seguí yendo a todas las manifestaciones porque no les tengo miedo”.

Luego relató cómo inició su candidatura a la Constitución: “comenzaron a preguntarme qué pasaba con el tema de la Constitución. Me decían que podía ser constituyente, que salí del estallido social, que ayudaba en las ollas comunes –apunta Grandón-. Pero yo no quería porque no tenía estudios universitarios y pensaba que, como no sabía nada de leyes, no podía participar”, relató.

Tras lanzarse con “La lista del pueblo”, Brandon aseguró a La Nación que “mi campaña es pobre. Tenemos impresora propia para imprimir nuestros flyers, y voy yo misma a volantear”.

“Yo recibí aportes de 200.000 pesos, más lo que me prestó el Servel: 250.000 pesos, que tengo que devolver después de las elecciones… Pusieron muchas limitaciones para nosotros, los 100% independientes. La derecha puso al frente de las candidaturas a gente muy conocida y querida, como actores y cantantes, que van a arrastrar en las listas a todos los políticos corruptos de siempre”, cerró.