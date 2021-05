Habla madre de niñas víctimas de supuesto parricidio en San Bernardo: relata episodios de violencia intrafamiliar

El 13 de abril pasado, la villa El Manzano de la comuna de San Bernardo se vestía de luto. Un hombre habría matado a sus dos hijas, para luego quitarse la vida.

Las pequeñas de 3 y 11 años fallecieron producto de los impactos de bala, que de acuerdo a los primeros antecedentes, les habría dirigido su papá.

Alejandra Aravena (25), madre de las niñas, dio una entrevista al matinal de Mega, “Mucho Gusto”, donde relató la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso el día anterior al desenlace fatal y que terminó con carabineros dados de baja, por no cumplir la orden del tribunal.

Respecto a su relación con Luciano Jaque, sostuvo que “estuve una semana con él y me tenía sin teléfono, me tenía todos los días trabajando con él para salvar la relación, pero no había vuelta atrás. Me obligaba a tener relaciones sexuales con él y yo no quería y él me decia ‘yo quiero, lo siento'”.

“Teníamos un árbol en la casa, entonces decía: ‘Si algún día yo te mato, te entierro ahí y nadie te va a encontrar’”, aseguró, agregando además que “él nos violentaba mucho, a mi hija le tiraba la plata en la cara y le decía anda a comprarme cigarros”.

El día previo a la tragedia, Alejandra fue al consultorio cuando su pareja estaba en el trabajo y le habló a carabineros de su situación.

“Les conté que me tenían retenida y me dicen que ‘vaya a su casa, retiré algunas de sus cosas y se va a la comisaría’. Retiré solo un bolso que tenía listo y puse la constancia que me había pegado”, relató.

Así llegó al hogar de su expareja a buscar a las niñas y se encontró con su marido ante lo cual indicó que “mi hija Valentina lloraba porque quería estar con su papito porque estaba solo. Luciano me dice ‘para qué haces esto’ y bueno, le digo que se quede. Carabineros se molestan y dicen ‘esto no es un juego’ y reclaman diciendo ‘me pasan este cacho'”.

Tras esto, la mujer relató que vio por última vez a sus hijas al señalar que “Luciano se las lleva el día lunes en la noche y me dice ‘despídete de ella, dale un beso’. Le di un beso sin pensar que no las iba a ver más”.