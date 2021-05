Proponen a Pirque como comuna piloto para iniciar el plan de vacunación en jóvenes de 18 a 35 años

En una carta enviada al ministro de salud Enrique París, la concejala y candidata a alcaldesa de Pirque, Natalia Pérez, propone que la comuna rural pueda avanzar a la Fase 2 a través de un modelo piloto de vacunación para la población joven.

“Pirque es una comuna rural y muchas veces invisibilizada por la autoridad central. Hoy mismo, a la hora de que el Minsal toma las decisiones sobre el cambio del plan Paso a Paso nuestra comuna es de las que más sufre, porque mucha de nuestra gente, pese a que estamos en cuarentena, debe salir a trabajar para así garantizar el sustento diario. Muchos de nuestros vecinos trabajan informalmente y deben cruzar Santiago completo”, comenta Pérez.

La concejala le pide al ministro Paris que considere a Pirque como una “comuna ensayo” de vacunación para jóvenes entre 18 y 30 años y así apurar el proceso de inoculación. “Es muy factible que podamos adelantarnos en el plan de vacunación y así agilizar el regreso a la fase 2. En las comunas más pequeñas, como la nuestra se puede lograr y hacerlo muy expeditamente. Todo esto con el fin de reactivar la economía local lo más pronto posible. Las pymes están muriendo dramáticamente y como tampoco hay acuerdo entre el gobierno y el congreso por un bono universal, no nos van quedando salidas ”, señala la también candidata al sillón edilicio.

Natalia Pérez y el senador Manuel José Ossandón

Plan de transporte

En la misma línea, Pérez también hizo una solicitud al Ministerio de Transportes para que se implementen buses con un recorrido más directo, de punta a punta, para que las personas no se expongan en el transporte público del modo que lo hacen actualmente, lo que aumenta las posibilidades de contraer la enfermedad. “Nuestra gente toma tres y cuatro medios de locomoción para llegar a sus destinos y eso es una discriminación. Con ese nivel de riesgo no podremos salir nunca de la cuarentena y realmente estamos en un callejón eterno si lo comparamos con comunas como Las Condes o Vitacura que avanzan de fase porque no tienen estos niveles de problemas. Pirque no resiste un día más sin que la autoridad tome medidas”