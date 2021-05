Presidenta del Senado fustiga anuncio del Gobierno: “Siento que es un portazo”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), rechazó la tarde de este jueves 13 el anuncio del Gobierno de estar disponible para hacer aumentos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero sin definir montos ni plazos. Estos últimos anuncios fueron hechos en La Moneda por los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y de la Presidencia, Juan José Ossa.

“Yo siento que es un portazo”, dijo Provoste en entrevista con CNN Chile. “El Gobierno hace una conferencia de prensa para hacer una especie de declaración de intenciones. Esa etapa ya pasó hace mucho rato (…) Nosotros hemos hecho una propuesta seria, clara y precisa. Hemos propuesto una renta básica universal, de un monto un 30% sobre la línea de la pobreza”, expuso.

Por eso cuestionó la respuesta que recibieron: “Esta intervención en el día de hoy de parte de los ministros del Gobierno del Presidente Piñera es un show mediático sobre las ayudas a las familias”.

La senadora por Atacama fustigó que estos dos ministros “no presentan una sola cifra. Ni un solo aproximado. No dan una fecha. Dicen ‘avanzaremos a un ingreso universal. Vamos a incrementar el monto de los beneficios y no son capaces de decir cuándo ni cuánto. Entonces, la gobernabilidad del país me parece que no está en condiciones de resistir más estas frivolidades. Estos puntos de prensa que no tienen ningún sentido”.

De hecho, a juicio de Provoste, con “este punto de prensa que han convocado los ministros de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia, se reinstala esta lógica de que la derecha y el Gobierno esperan que cada cual se siga salvando con sus ahorros individuales. Lo que han dicho los ministros hoy por la tarde es más de lo mismo”.

“Este es un gobierno que no cree en la solidaridad”, sentenció.

Además, recordó que cualquier propuesta que mande el Ejecutivo al Congreso no es tan fácil de cambiar. “Es modificable hasta cierto punto. Todo lo que signifique mayor gasto para el Estado no tenemos las atribuciones. Y por lo tanto si el gobierno está en esta lógica del regateo, es una lógica equivocada.

Lo que ellos están tratando de hacer es llevar esto a un clima electoral. Que nosotros dijimos que no es posible”.

Y sobre la propuesta que también elabora Chile Vamos dijo: “Nos hemos enterado que el bloque oficialista también va a hacer una propuesta. Uno no sabe dónde la hicieron, con quiénes la hicieron”.