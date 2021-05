Sicarios que mataron al propio cliente: se negaron a cumplir el trabajo porque no querían dejar a hijo sin su madre

En abril se conoció la historia de la detención que hizo la PDI, de dos jóvenes colombianos, acusados de asesinar a un hombre de Alto Hospicio, que les pagó 600 mil pesos, por asesinar a su ex pareja…trabajo que no se realizó.

Cresencio Gómez (59) los contrató para matar a la mujer, de la cual estaba separada hace dos años y que vivía en el mismo techo con el hombre y su hijo.

De acuerdo a lo que informa Meganoticias, el abogado Gabriel Cuevas, defensor de uno de los imputados, explicó que los jóvenes terminaron con la vida de Gómez luego de negarse a concretar el sicariato debido a un código que consta de no dejar a los hijos sin sus madres.

El subprefecto Carlos Albornoz, jefe de la BH de Iquique, dijo que en un principio el plan de los sicarios era simular un robo en la casa, subir al segundo piso y asesinar a la mujer. El día que habrían escogido para realizar esto sería el pasado 10 de abril, fecha en que Gómez salió a las 02:30 horas para reunirse con los jóvenes y entregarles los $600 mil cobrados para realizar el crimen.

Sin embargo, los sicarios apenas tuvieron el dinero en su poder se negaron a cumplir su parte del trato y lo asesinaron.

Pero la PDI no cree en la versión de los imputados. Albornoz sostuvo que “lo mataron porque así se quedaban con la plata y cortaban todo vínculo con él. En su declaración ellos dicen que no habían decidido de antemano no matar a la mujer y que consideran que este hombre era un maldito por contratar a gente para matar a otra”, indicó.