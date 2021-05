Ossandón y elecciones de gobernador en la RM: “Yo voy a votar por Orrego”

El senador RN Manuel José Ossandón se refirió a las elecciones de este fin de semana, en donde sorprendió al revelar por quién votará para gobernador en la Región Metropolitana.

En conversación con Radio Pirque, el parlamentario afirmó que votará por la carta DC, Claudio Orrego.

“Me van a pegar si digo por quién voto. Yo voy a votar por Orrego, no pertenece a mi coalición, pero para mí es la mejor persona que está hoy día postulando. Lo conozco, es una persona seria, inteligente y sabe lo que hace”, expresó.

Hay que votar por las personas, y yo he estudiado bien, he hecho un análisis de todas las personas que van

Además, se refirió a otro de los candidatos a gobernador metropolitano.

“El Rojo Edwards es muy amigo mío, le tengo un cariño inmenso, pero no me gusta su posición política. No me gustan los extremos, los fanatismos. No quiero eso, quiero alguien más de centro, más ciudadano”, remató.