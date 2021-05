Teletrabajo y clases online: tres bots que ayudan a mejorar tu productividad

Junto con el distanciamiento físico y las medidas de protección sanitaria, el teletrabajo fue una de las nuevas condiciones que más fuerte penetró en los hogares producto de la pandemia, generando un efecto secundario no menor: mayor estrés y angustia.

Las cifras son dramáticas. Un 70% de los teletrabajadores sufre estrés, un 79% reconoce dedicar más horas laborales que antes y un 59% señala que aumentó su carga de trabajo, según una encuesta de Trabajando.com. Pero, ¿Cómo combatir eso? Una opción bien podría ser aplicar la automatización robótica de procesos (RPA) en la vida cotidiana, tecnología que en ciertas tareas puede alivianar en más de un 50% el tiempo de dedicación a ciertas labores.

¿Cómo lo hacen?

Marcela Vergara, directora de la Academia de Rocketbot, startup chilena de RPA, destaca que “la automatización suena como un concepto lejano que aplican solo las grandes empresas, pero lo cierto es que los bots pueden reemplazar cualquier tarea repetitiva y estructurada, por lo que son de gran ayuda para cualquier persona que los implemente”.

Entre esas tareas del teletrabajo, la experta destaca que la automatización del correo electrónico y planillas Excel, y la extracción de información de sitios web, son tres de los procesos más realizados por trabajadores donde los bots podrían convertirse en los compañeros digitales.

Vergara indica que “los robots a veces se asimilan sólo a máquinas humanoides, pero la robótica generalmente la ejercen los robots de software. Antes quizá era una tecnología de difícil acceso si no eras programador profesional, pero ahora hay herramientas gratuitas que facilitan la tarea para cualquier persona, como Rocketbot. Sin conocimientos previos, una persona podría descargar la plataforma y en una o dos semanas ya estará creando sus primeros bots. Incluso menos, ya que algunas automatizaciones simples se pueden implementar en un día, siguiendo consejos y cursos”.

Tres procesos, tres bots

Prácticamente no hay persona en el teletrabajo que no use el correo electrónico en su trabajo. Marcela Vergara pone de ejemplo a un profesor con clases online, que constantemente debe estar respondiendo a alumnos y descargando los trabajos y archivos que envían.

“Si el profesor integra un bot, este podría revisar lo que envía cada alumno, descargar los documentos y ordenarlos en una carpeta específica del computador según el trabajo al que corresponde. Incluso puede registrar en una planilla según quién ya envió el trabajo, los que están pendientes o los que adeuden alguna parte”, señala la directora de la Academia de Rocketbot.

Para ese paso es crucial la estandarización. Es decir, para que el bot identifique el nombre del alumno, el archivo y a cual tarea pertenece, dicho profesor debe establecer un formato de asunto y estructura de información en el correo. “En educación sería muy provechoso, pero sirve para cualquier trabajador que deba documentar o constantemente ir descargando archivos que recibe por correo”, indica Vergara.

Otro proceso clave es la extracción de información de plataformas. Un ejemplo típico es aquel trabajador que deba registrar todos los días la variación del dólar, tarea donde un bot se puede “adiestrar” para que a una hora y sitio web específico, extraiga esa información de forma automática. Otro ejemplo sería el monitorizar los trending topics de Twitter y registrarlos en una planilla según día, o que el bots rastree ciertos conceptos en determinadas plataformas y guarde los links.

“También es importante destacar la automatización de planillas Excel, donde un bot se puede programar para extraer, agrupar y categorizar la data de forma rápida y eficiente. Eso es súper relevante para contadores, pymes que deseen automatizar su registro contable o cualquiera que trabaje con datos, números y registro de dinero”, señala la experta en RPA.

"También es importante destacar la automatización de planillas Excel, donde un bot se puede programar para extraer, agrupar y categorizar la data de forma rápida y eficiente. Eso es súper relevante para contadores, pymes que deseen automatizar su registro contable o cualquiera que trabaje con datos, números y registro de dinero", señala la experta en RPA.