La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, acudió a votar esta mañana, entregado un mensaje de cuidados sanitarios y además a pocos días de haber sido madre.

Y al respecto, publicó en su cuenta de Instagram una pregunta que le hizo una periodista sobre dónde había dejado a su hija.

“Para la periodista que preguntaba donde dejé la wawa??? No, no me la he comido, la dejé con su padre. Al llegar la bendición ya estaba mudada y había tomado su leche. Excelente servicio”, escribió.