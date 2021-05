Sacan a Kast con resguardo militar tras ser encarado en local donde fue vocal

Con resguardo militar tuvo que salir el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, del liceo María Ana Mogas, en la comuna de Paine. Kast debió ejercer su deber cívico como vocal de mesa, tras ser sorteado por el Servicio Electoral (Servel) para las elecciones de este fin de semana.

Tras la primera jornada del proceso eleccionario, Kast debió salir del local de votación en medio de una compleja situación y con resguardo militar, cuando diversas personas lo encararon por distintos motivos, como que se le permitió utilizar una cámara durante el día.

Ante ello, el mismo ex diputado sostuvo que “la verdad es que siempre cuando hay personas que tienen una intencionalidad, van a tratar de generar un conflicto donde no lo hay, así que estoy muy agradecido de todos”.

Mientras que respecto a su labor como vocal, sostuvo que estuvo “bien, votó un grupo importante de personas, así que se agradece la participación ciudadana. Invito, mañana, a todos los que no vinieron a votar a que se puedan acercar a las mesas y participen activamente en este proceso democrático”.

Asimismo, antes de abandonar el recinto, reiteró su molestia ante los dichos de la diputada Pamela Jiles (PH), asegurando que “no se corresponden con un acto democrático. Yo le pediría a todas las personas que van a ir a sufragar, que mantengan el respeto. Yo creo que le hacen un daño a la democracia las expresiones como estas (…) Creo que son las cosas que nosotros no queremos”.

Las denuncias

En plena salida del ex candidato presidencial del Partido Republicano, uno de los asistentes acusó que “tiene las manos con sangre, toda la familia Kast, no la quieren en Paine. Él ha hecho un show mediático todo el día, ha puesto una cámara filmando la mesa de votación. Todo el mundo se lo ha permitido, la oficina electoral permitió que tuviera una cámara dentro de la sala de votación. Esto no es democracia. A este señor no lo queremos en Paine”.

En tanto, otra mujer sostuvo que “soy sobrina de Pedro Vargas, detenido desaparecido que era trabajador de Bavaria. La familia Kast está implicada en el asesinato y desaparición de mi tío”, dijo. Y agregó “a él lo mandaron a detener por intentar sindicalizar a las y los trabajadores de Bavaria”.