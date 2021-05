Evelyn Matthei “ni con pica ni con rabia” a Lavín: “Seguiré encantada como alcaldesa”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, llegó hasta el Colegio Sagrados Corazones de la comuna a votar. Allí se mostró agradecida y conforme con su gestión y con las expectativas de continuar por cuatro años más como edil. “Estoy muy motivada, es un honor ser la alcaldesa de esta comuna maravillosa, lo mejor que tenemos son nuestros vecinos”, indicó.

“Estoy segura que tenemos el mejor equipo municipal de Chile y les quiero agradecer a todos ellos porque hemos hecho harto en estos 4 años, no hubiese podido hacer nada sin ese equipo maravilloso. Queda mucho por hacer en Providencia. Queremos preocuparnos de una comuna a escala humana de espacios gratos para los vecinos y para los 2 millones de personas que en tiempos normales nos visitan”, aseveró.

Matthei también insistió en el llamado a que las personas acudan a votar: “Nos interesa que se elija a gente sensata, que pueda conversar y pueda sacar a Chile de la crisis social, económica, política y sanitaria que es feroz. En la municipalidad he intentado no hacer política si no que hacer buenas políticas públicas”.

“Lavín va a ser el candidato”

La candidata fue consultada por las primarias presidenciales de Chile Vamos. “Lo que pase el lunes yo creo que está absolutamente claro, no he bajado mi candidatura pero es bastante obvio que lo que van a optar será por un solo candidato que va a ser Lavín. Yo en general no actúo ni con pica ni con rabia, por lo que seguiré encantada de la vida como alcaldesa de Providencia, este es el puesto que más he disfrutado en mi vida”, aseguró.

Ante la consulta si está dolida con la UDI por la decisión, señaló que “en lo personal estoy súper tranquila, no tengo ni pica ni rabia. Eso sí, me parece que no es bueno para un partido acomodar las reglas a último minuto para beneficiar a unos, porque eso hace daño”.

También explicó que “no hay ninguna posibilidad” de que se presente como presidenciable por fuera: “No hay ninguna posibilidad de ser candidata si la UDI no lo firma porque yo soy militante, entonces ellos tienen el derecho de decir si voy o no voy”.

Reiteró que “yo reclamo que las reglas del juego no se dieron a tiempo. Yo lo doy absolutamente por hecho lo que pase el lunes, porque esto se venía trabajando, pero desgraciadamente no se hizo explícito”.