Denigra, insulta, ridiculiza: repudio transversal a las expresiones de Jiles

Las expresiones de la diputada Pamela Jiles (PH), quien insultó al Presidente Sebastián Piñera y lo comparó con el exdictador Augusto Pinochet, concitaron el rechazo transversal del ámbitoo político, desde Chile Vamos y el Partido Republicano hasta la Unidad Constituyente.

Diversos personeros de ambas colectividades analizaron los dichos de la parlamentaria, con duras críticas. El primero de ellos fue el candidato presidencial de Evópoli, el ex-ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien manifestó que Jiles busca “infantilizar a los ciudadanos”.

“Pamela Jiles no solo votó en contra de habilitar este proceso en el que votamos hoy, sino que parece no entender y ni valorar la democracia. No le demos espacio a los vociferantes, a los que insultan e infantilizan a los ciudadanos. Hoy y mañana gana la democracia y gana Chile”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Otro de los que rescató una opinión sobre las palabras de la diputada fue el presidente del Partido Republicano y vocal de mesa en esta elección, José Antonio Kast. Desde Paine, el excandidato presidencial manifestó que Jiles “denigra a las personas y su único objetivo es destruir la democracia para beneficio personal y familiar”.

“No hay que hay que tenerle miedo ni ignorarla: hay que enfrentarla con la fuerza de la razón y el sentido común porque el daño que hace puede ser irreparable”, agregó.

En tanto, desde Unidad Constituyente, el diputado Matías Walker, exaliado de la candidata presidencial PH en el hemiciclo, sostuvo que la performance de Jiles en la previa de su votación es un “penoso espectáculo”.

“Los insultos sólo denigran”

“El Presidente de la República se merece todo el respeto, igual que su familia y al igual que cualquier ciudadano. Los insultos solo denigran a quienes aspiran a la primera magistratura de la nación”, indicó.

Por último, el diputado Pepe Auth calificó de “ridícula” la comparación realizada por Jiles en su discurso, entre el Mandatario y el ex-dictador, señalando que esta analogía “sería sólo ridícula pero se convierte en patética cuando algunos actúan como si fueran situaciones similares. Cuando el diagnóstico está tan perdido, la estrategia está condenada al naufragio”.

“La derecha debe estar feliz con llamado de Pamela Jiles a votar contra las listas de partidos y hacerlo por independientes. Porque esa dispersión favorecerá directamente la sobre representación de la derecha en la Convención Constitucional”, agregó.

Desde el Frente Amplio, la diputada Claudia Mix (Comunes) expresó en sus redes sociales que “decir que “voten por el abuelo” -con más o menos garabatos- no implica estar en contra de Piñera, como lo demuestran muchas votaciones en la Cámara. Sólo implica contravenir la ley electoral al hacer propaganda y eso es injustificable”.