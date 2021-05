Por qué Víctor Castañeda ahora “juega” en el área de La Serena y quiere ser alcalde

Víctor Hugo Castañeda fue un gran jugador de Universidad de Chile y de la “Roja”, así como un destacado entrenador del fútbol chileno. Hoy día es candidato a la alcaldía de La Serena como postulante independiente que -asegura- busca cambiar el rumbio de la comuna turística de la Región de Coquimbo.

“Soy un enamorado de La Serena y quiero retribuirle a la ciudad todo lo que me ha entregado. Esta es la comuna que elegí para vivir y me da mucha pena ver como se ha deteriorado. En nuestra labor permanente de terreno junto a los vecinos, hemos visto que la delincuencia y suciedad se ha tomado las calles, el aumento de la pobreza, la situación de abandono que sufren nuestros adultos mayores y falta de oportunidades de los jóvenes. Los serenenses ya no queremos más de lo mismo y merecen un cambio”, expresó el ahora candidato al diario El Día.

Asegura que la gente confía en propuesta. “Hemos recorrido la comuna a fondo y en todas partes los vecinos se quejan de la falta de apoyo y compromiso del municipio, para escuchar sus necesidades y dar soluciones reales a sus problemas. Me duele mucho ver la situación de abandono en que se encuentra nuestra comuna porque para mí, la desigualdad no tiene cabida, la educación sino viene de la mano de la calidad es una vergüenza, lo mismo pasa con la salud y oportunidades”, expresa.

También asegura que le “llama profundamente la atención, que, a 10 días de dejar su cargo, el alcalde Jacob haya contratado a 159 personas de planta. En resumen, creo que el municipio no ha estado a la altura de las necesidades de la gente y esto lo digo con el mayor de los respetos”, sostiene Víctor Castañeda, ahora en el área de la política.