El duro juicio de Jadue contra Pamela Jiles: “No sé dónde está parada. Tiene una contradicción vital”

El alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, se refirió esta mañana a la opción de participar en una primaria abierta con Pamela Jiles y a los dichos que emitió ayer la diputada al momento de votar, donde emitió fuertes declaraciones en contra del Presidente Piñera, aunque sin mencionarlo.

En entrevista con CHV, Daniel Jadue respondió a la pregunta de si estaría disponible a ir a una primaria con Pamela Jiles: “Yo he dicho que estoy disponible a una primaria con la centro izquierda. Pamela Jiles ha dicho varias veces que ella no es de izquierda ni de derecha. Mientras Pamela no se defina en qué lado de la historia está, es difícil incorporarla. No sé si ella esté disponible para ir a una primaria con lo que ella llama la clase política miserable. En una primaria uno compromete apoyos, entonces efectivamente a uno le es difícil llamar a votar por quienes habla mal todo el día”.

Daniel Jadue agregó que “no conozco su proyecto (el de Pamela Jiles) ni sé dónde está ubicada. Tiene una contradicción un poco vital. Es primera humanista en el mundo que conozco que es partidaria de la pena de muerte. Yo soy humanista y no soy partidario de la pena de muerte. Entonces habría que conocer sus propuestas”.

En relación a las declaraciones que emitió Jiles ayer al momento de votar, cuando emitió fuertes dichos contra el Presidente Sebastián Piñera, Jadue dijo que “tengo una opinión distinta de cómo se conduce el debate político. Yo no es que sea blando con este Gobierno. Todos me conocen. Les he puesto una querella por el mal manejo de la pandemia, una querella por cuasi delito de homicidio, es de una dureza importante. Pero lo cortés no quita lo valiente. El debate político se tiene que dar en un debate político. En las palabras que yo vi ayer no vi ningún debate político”, finalizó.