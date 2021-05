La ira de una votante con los jóvenes: “No mueven la raja”

En la tarde del domingo quedó instalada una sensación de baja participación en los centros de votación, y la culpa se concentró en la participación de los jóvenes.

El cálculo era simple: los jóvenes fueron los que lideraron el estallido social y la sensación de cansancio con el sistema, y se esperaba que esa actitud se reflejara en las urnas.

En este contexto, una joven de 25 años no contuvo su molestia por esta sensación de baja participación de los jóvenes y al ser entrevistada por Mega, se desahogó.

“Súper vergonzoso”

“Me parece súper vergonzoso y deplorable también que, después de todo lo que nos ha costado llegar a esta instancia… no es fácil llegar a esta instancia, en donde el país está entre renovar una Constitución. Me da entender que son buenos para alegar, pero a la hora de los quiubos no mueven la raja, entonces tienen que hacerlo”, sentenció.

La joven colocó el acento en la falta de coherencia de quienes protestaron y ahora se marginaron de la votación.

“Yo de verdad no sé lo qué pasa. Hago un llamado a todos los que hemos ido a la Plaza Italia y no tanto por el tema de ir a votar, sino por el respeto de las personas que perdieron la vida y los ojos, y que no están acá luchando”, recordó.

Al final, la joven concluyó que “hay muchas personas que perdieron mucho en las marchas. No cuesta nada tomarse cinco minutos, llegar y votar”.