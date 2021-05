Mariana Aylwin se lanzó contra Jiles: “Supongo que pretendía que la detuvieran”

El primer día de elecciones, sin duda estuvo marcado por las declaraciones de la diputada Pamela Jiles, en las que lanzó fuerte garabato contra el Presidente Sebastián Piñera, las que Mariana Aylwin criticó.

“Vengo a votar por el abuelo Pablo Maltés, el abuelo gobernador, lo que significa votar contra del asesino conchadesumadre, asesino igual que Pinochet” (sic), dijo.

Y así la candidata constituyente Mariana Aylwin le lanzó una fuerte crítica a la diputada en redes sociales.

“La sra Jiles cometió dos delitos premeditadamente insultando al Presidente y llamando a votar por su pareja. Supongo que pretendía que la detuvieran y agrandar su show. Espero no haya impunidad para una diputada que no respeta la ley ni a nadie que no sea su círculo . Basta”, escribió.