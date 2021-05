Militares sacaron de colegio a hombre que llegó a votar con polera alusiva a Pinochet

Era una jornada tranquila en el Colegio Alcázar de Las Condes, hasta que llegó un hombre con una polera alusiva a Augusto Pinochet y se encendieron los ánimos.

De inmediato se le conminó a sacarse la polera o volver con otra indumentaria, a lo que el sujeto se negó completamente.

“Hay que respetar las normas, lamentablemente. Con alusiones políticas no se puede votar”, le respondió la delegada.

Pero la respuesta del votante es tremenda: “Esto no es política… esto es historia”.

“¿Si me la saco (la polera)? Sería una cobardía, me muero… me muero primero”, dijo.