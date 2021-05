Ricardo Lagos recrimina a Pamela Jiles: “No dimos una pelea contra una dictadura para insultar”

El expresidente Ricardo Lagos criticó duramente a la diputada Pamela Jiles por sus fuertes dichos emitidos ayer en contra del Presidente Sebastián Piñera. Esta tarde, tras emitir su voto, Lagos dio su opinión de Pamela Jiles.

“No vale la pena de mi parte molestarme en comentar lo que dijo Pamela Jiles. Más que declaraciones, son insultos. Creo que la respuesta tiene que ser dada por el pueblo de Chile. No es posible que personalidades que se creen tal, tengan derecho a insultar públicamente. Ese no es el Chile que vamos a construir. No dimos una pelea contra una dictadura para los insultos como una forma para recriminar. Las diferencias son legítimas, los insultos no”, dijo Lagos con tono enérgico.

El exmandatario dijo que tenia amplias expectativas por este proceso eleccionario. “En todo sistema democrático tiene que haber parlamento y diálogo. Es la forma. No todos pensamos igual. Nadie es dueño de la verdad, pero tal vez conversando llegamos a un entendimiento”, dijo.

“Nunca en los más de 200 años habíamos tenido esta oportunidad. Hoy día la tenemos, aprovechémosla”, dijo Lagos.

Voto obligatorio

El exPresidente Ricardo Lagos se refirió a la participación en las elecciones. Foto: AgenciaUno

En relación a los diferentes porcentajes de participación que ha habido en torno a las elecciones, donde destacan comunas del sector oriente con casi un 40% de participación, en contraposición a otras de la periferia donde apenas sobrepasan el 12%, Lagos dijo que lo interpreta como que “hay sectores que piensan que nos es necesario expresarse. Por eso creo que en esta Constitución tenemos que corregir algo muy importante: hacer que el derecho a voto sea una obligación. Es lo menos que puede pedir un país a sus ciudadanos. Que por favor piensen 3, 4, 5 minutos qué es lo mejor para chile de las distintas opciones. Por eso espero que en la Constitución que se escriba, el voto sea obligatorio. Y también es primera vez, no en Chile, en el mundo, en que sabemos que el resultado electoral va a ser de una igualdad de género en los convencionales, eso nos coloca modestamente en el escenario mundial”, finalizó.