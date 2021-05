Mujer asegura que su voto estaba marcado y fue detenida por fotografiarlo

Una votante identificada como Ana María Gatica vivió una compleja situación se esta jornada en el Estadio Monumental en Macul. Según reportan medios como BioBioChile, la mujer aseguraba que su voto estaba marcado. Pero ese no fue su mayor problema, pues detenida por militares tras ser acusada de fotografiar su voto.

“Me llevan detenida porque yo reclamé por que mi voto estaba marcado”, dijo Gatica, en momentos que personal la prensa se acercó para entender lo que estaba ocurriendo. Fue ahí que un uniformado le explicó que la detención era por “sacar foto de su voto dentro de la urna” y que quedaría en custodia de Carabineros.

En paralelo, José Antonio Neme intentó tranquilizar a la mujer y hasta se ofreció a acompañarla. Ella, en tanto, gritaba “Yo no me puedo ir detenida. Nadie me tiene que acompañar. Yo me tengo que ir a mi casa”, y ofrecía que revisaran su teléfono.

¿Voto marcado?

Por su parte, la delegada electoral del local, Ivonne Gallardo, afirmó “que la votante venía con problemas”. Y explicó: “Cuando fue a votar, se le entregó la información, pero cuando estaba en su proceso de votación, empezó a sacar fotos y llamó por teléfono para que vinieran porque el ‘proceso estaba malo'”, dijo.

Además de desmentir que el voto hubiese estado marcado, Gallardo aseguró que escucharon el sonido que hace la cámara al tomar una fotografía. Eso sí, no vieron el flash.

“Está estrictamente prohibido por ley sacar fotos, aunque sean nuestros votos en las urnas. Se le advirtió a ella y queríamos llevarlo por las buenas, pero además ella empezó con montones de cosas y yo como delegada electoral lo que hice fue dar la orden de aprehensión por la fuerza para que se sacara a la persona”, explicó la delegada al momento de explicar lo ocurrido.