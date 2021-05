Claudio Narea le mandó polémico recado a seguidores del trap y reggaetón por no votar

Aunque que el triunfo de los candidatos independientes fue lo más destacado en las últimas elecciones de constituyentes y el bajo porcentaje de adhesión a los candidatos de los partidos de Gobierno y de oposición tradicional marcó una jornada de lamentos en la clase política tradicional, Claudio Narea optó por criticar la baja votación de los jóvenes y culpó al “trap y reggaetón” por ello.

“La elección más importante en décadas y la generación que se llena la cabeza de Trap y Reggaetón ni se interesó”, tuiteó el integrante de la histórica banda de Los Prisioneros, uno de los tantos chilenos que participó de las marchas posteriores al 18-O, quien se llenó de críticas en su cuenta de Twitter, pero aún así mantuvo su postura respecto del movimiento. “En mi tuit anterior olvidé que Santiago es la capital del Reggaetón. Harto ataque por boomer. Niñatos ustedes también tendrán más y más años cada vez así que no es ningún insulto eso de boomer. Tampoco hay misterio, los jóvenes casi no fueron a votar”, agregó.

El enfrentamiento de Claudio Narea

“Me asombra que cierta gente piensa que de lo que uno se alimenta (culturalmente) no incide en nada en lo que uno es. Yo creo que sí y también pienso que en el Trap hay cosas interesantes. Los jóvenes escuchan solo música urbana. No hubo nada peyorativo en lo que escribí”, se defendió el artista, quien ante la oleada de comentarios contrarios a su particular mirada a un proceso eleccionario que según información oficial del Servel, congregó al 43,35% del padrón electoral (6.458.760 personas que votaron finalmente), cerró su debate con otro recado para los cultores del reggaetton y el trap.

“Oye, que tuvo impacto mi tuit indignado porque los jóvenes reggaetoneros (casi todos) no fueron a votar. Mucha protesta y saltos de torniquetes y pocas nueces. No tuiteo casi nunca así que no los hueviaré más”, cerró.