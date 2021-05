Kast golpea la mesa: “No vamos a ir a una primaria presidencial con Chile Vamos”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió esta mañana al proceso eleccionario del fin de semana, reiterando, de paso, que no participará en las primarias presidenciales de Chile Vamos, ante una eventual nueva carrera a La Moneda.

Tal como distintas autoridades de distintas coaliciones, el ex diputado apuntó sus reparos al Gobierno y al Presidente Sebastián Piñera por los resultados de anoche, en los que el oficialismo no alcanzó el tercio que buscaban en la Convención Constitucional.

¿Qué dijo Kast?

Ante ello, manifestó que “alta responsabilidad es la que tiene el Gobierno por lo que estamos viviendo hoy día, y es alta por no haber reaccionado oportunamente a las demandas sociales antes de la violencia que se desató el 19 de octubre, por haberse alejado de su programa de gobierno. Lo dijimos muchas veces: alta por no escuchar el llamado de no entregar la Constitución en ese acuerdo con la izquierda, ese gran acuerdo del 15 de noviembre”.

“Alta porque frente a las situaciones puntuales de necesidades de las personas, no fue oportuno en el apoyo a esas personas, y alta porque no mantuvo lo que debía haber mantenido en ciertas políticas públicas que podría haber evitado la confrontación en el Parlamento si esa ayuda directa a las personas hubiera llegado antes y no le hubiesen dado espacio al liderazgo como el de la diputada Jiles”, añadió.

Kast y carrera presidencial

Respecto a su carrerea presidencial, sostuvo que “a partir de mañana, martes 18 de mayo, vamos a estar oficialmente con todas las firmas entregadas ante el Servel y eso nos abre una etapa nueva, como partido constituido a lo largo de todo Chile, que puede levantar una opción presidencial, que puede llevar listas parlamentarias y a concejeros regionales en todo Chile, como corresponde, y eso es algo que ahora comenzaremos a conversar y debatir en las instancias partidarias”.

En esa línea, aseguró que “Chile merece un cambio de actitud y ese cambio de actitud tiene que partir desde La Moneda, desde el Presidente. ¿Alguien entiende que habiendo sido colaboradores de él entre la primera y segunda vuelta, no haya sido capaz de recibirme a mí, como su contendor legítimo, como la persona que lo apoyó lealmente en primera y segunda vuelta?”.

“¿Alguien puede entender que habiéndole solicitado en reiteradas oportunidades entrevistas para hacerle planteamientos concretos para de cómo enfrentar la violencia, la pandemia, el tema económico, no haya acogido ni dado respuesta a ninguna de las presentaciones? ¿Alguien puede entender que habiéndole solicitado, una vez constituido como partido político, no nos haya recibido, pero sí es capaz de recibir a la izquierda? Bueno, si queremos encontrar responsables de cómo está la política en Chile, ahí tenemos a un gran responsable, la falta de sintonía y empatía que ha tenido el Presidente con las mismas personas que lo llevaron a la presidencia”, complementó.

Es por eso que puntualizó que “no nos invitaron a las primarias de alcalde, no nos invitaron a las primarias de gobernadores, donde solicitamos en reiteradas oportunidades poder ser parte para hacer un proyecto, en algunas zonas, comunes. No se dio, no por culpa nuestra. No vamos a ir a una primaria con Chile Vamos en el tema presidencial”.