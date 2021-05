Covid 19 y vacunas: ¿Realmente no se puede tomar alcohol después de la inoculación?

Mientras en América Latina corre el segundo año de pandemia por Covid 19, en diferentes países intentan consolidar los tardíos procesos de vacunación. Salvo contadas excepciones como nuestro país, el proceso avanza a paso de tortuga. Entonces las dudas referentes a las dosis aparecen casi de que de forma constante. Y una de ellas, típica en cualquier parte del mundo, es la del consumo del alcohol.

¿Puedo tomar una copa si recibí alguna de las dosis de la vacuna contra el Covid 19? Según lo reseña un médico estadounidense, la respuesta oficial es sí. Sí puedes tomar alcohol si fuiste recientemente vacunado por coronavirus. Pero este no es el final de la historia, es tan solo el principio y los profesionales de la salud advierten ciertas consideraciones, antes de tomar la decisión de salir por una noche de tragos a celebrar que ya están vacunados.

Antes de relacionar la vacuna del covid 19 directamente con el alcohol, es primordial dejar una cosa bien en claro. El hecho de que una persona se haya inmunizado, no significa que la pandemia se terminó. De igual forma pueden contagiarse y lo peor de todo, transmitir el virus.

Entonces, esas personas que ya recibieron la vacuna se aseguran que si se contagian no sufrirán síntomas graves y mucho menos consecuencias mortales. Sin embargo, pueden traspasar la enfermedad y causar la muerte a una persona que no se haya vacunado. Entonces, si ya recibiste todas las dosis correspondientes usa mascarilla y mantén el distanciamiento. Ahora sí, hablemos del alcohol y la vacuna.

El alcohol y la vacuna contra el cvid 19

Al igual que con la comida y con cada aspecto que aparece en una noche de distracciones, todo debe ser moderado y pasa lo mismo con el alcohol. Las cantidades exageradas de bebidas etílicas o destilados debilitan el sistema inmune. Por lo tanto, podría crear una cadena de consecuencias negativas que termina haciendo susceptible al sistema y le abre la puerta de par en par al virus. De esta manera, la respuesta a la vacuna podría ser mucho más débil.

Mark Loafman, médico del Cook County Health en Illinois, explicó con detalles a NBC Chicago los aspectos negativos y no tan negativos del alcohol en los recién vacunados.

“La respuesta simple y corta, es sí. Sí pueden consumir alcohol”, dice el galeno. Sin embargo, aunque “no hay ninguna prohibición contra el consumo de alcohol. No se estudió específicamente y se asume que algunas, ya sabes, un número promedio de personas en el estudio consumieron alcohol durante el estudio, pero no se midió específicamente”, sostuvo Loafman.

“Sabemos en general que las personas que han consumido alcohol, dosis excesivas de alcohol, tienen un sistema inmunológico debilitado y eso las hace más susceptibles a la infección y puede debilitar su respuesta a una vacuna”, dijo el médico en Illinois.

“La advertencia es que se sabe que una cantidad considerable del consumo de alcohol es dañino para el sistema inmunológico. No significa que la vacuna no funcionaría, pero puede debilitar el sistema inmunológico. Por lo tanto, el consumo de rutina que la gente hace y en situaciones sociales o lo que consideramos un consumo moderado de alcohol, no hay razón para alterar ese comportamiento simplemente por la vacuna”, finalizó el Dr Mark Loafman.