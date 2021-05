Joven de 24 años dio a luz y falleció por coronavirus antes de poder conocer a su bebé

Una joven de 24 años falleció a causa de coronavirus, días después de dar a luz a su bebé, al cual no alcanzó a conocer.

Según informa Clarín, el hecho ocurrió en la ciudad argentina de San Martín en Mendoza, en donde la víctima identificada como Brenda Nicole Sosa llevaba varias semanas internada en un centro asistencial.

La joven estaba a dos semanas de cumplir 25 años y se había convertido en madre por tercera vez, ya que tenía otro dos menores de 5 y 7 años.

Tras el nacimiento de su tercer hijo, la mujer siguió internada producto del covid-19, agravándose su estado en las últimas horas, falleciendo el pasado domingo sin alcanzar a conocer a su bebé, acorde a lo informado por TN.

Cabe mencionar que los vecinos de la joven se habían movilizado realizando rifas para ayudar a la familia a cubrir los gastos médicos, efectuando además cadenas de oración para pedir por su salud.

“Puedes no creer en el virus y en la pandemia. Puedes decir que es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de salud, médicos, científicos… Dirás que la vacuna es un comercio, un experimento global. Lo que no puedes negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales y vacunatorios”, reflexionó un vecino de Sosa tras conocerse su deceso.

“Eso lo veo día a día, es real, muy triste. Tú aunque no creas, puedes colaborar siendo solidario, usa barbijo tapando la nariz. Brenda Nicole Sosa, 24 Años , Q.E.P.D., compañera de mi sobrina del secundario, deja a un bebé recién nacido, otros dos hijos, de 5 y 7. Seamos solidarios con los vecinos, amigos y familia”, expresó a través de Facebook.